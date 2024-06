セガプライズにディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ おにぎりVer. “スティッチ”を紹介します!

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ おにぎりVer. “スティッチ”

登場時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約27×15×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

おにぎりを手にした姿がかわいい「スティッチ」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

大きなおにぎりを「スティッチ」が抱えるようにして持つポーズがポイントです!

いつもは元気いっぱいな「スティッチ」もお行儀良くお座り。

耳を広げてご機嫌そうな表情をしています。

飾って楽しむほか、一緒にランチやピクニックもしたくなるプライズです☆

おにぎりを持つ「スティッチ」のかわいいぬいぐるみ。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 Lぬいぐるみ おにぎりVer. “スティッチ”は、2024年6月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

