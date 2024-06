【ダンジョンズ 4 Nintendo Switch エディション】9月26日 発売予定価格:7,700円

Kalypso Media Japanは、ダンジョン運営RTS「ダンジョンズ 4 Nintendo Switch エディション」の発売日を9月26日に決定した。価格は7,700円。6月27日より全国のゲームショップおよびオンラインストアにてパッケージ版の予約受付が開始される。

「ダンジョンズ 4」は、絶対悪ことダークロードとなり、ダンジョンから地上世界を征服する RTS(リアルタイムストラテジー)。プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC版が2023年11月9日にすでに発売されている。今回発売が決定したNintendo Switch版は、他プラットフォーム版「ダンジョンズ 4 デラックスエディション」のコンテンツに、Nintendo Switch版限定コンテンツをさらに追加したものとなる。また、本作の発売決定を記念して、アナウンストレーラーが公開された。

「ダンジョンズ 4 Nintendo Switch エディション」収録内容

【【Dungeons4】ダンジョンズ4 Nintendo Switchエディション|アナウンストレーラー】

●「ダンジョンズ 4」ゲーム本編

●ゲーム内で使用可能な限定スキン各種

・ダンジョンズ 3 「光のタリヤ」スキン

・ダンジョンズ 3 「闇のタリヤ」スキン

・ダンジョンズ 3 「恐怖の手」スキン

・タリヤの姫スキン 3種

・玉座の間 新スキン

・チビ 新スキン

●ダンジョンズ 3 「嵐を呼ぶ クロウリー大突撃」レジェンダリーマップ (シリーズ前作にも登場した高難易度マップ)

●ダジョンズ 4 オリジナルサウンドトラック

●デジタルアートブック

※内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

「ダンジョンズ 4」ゲーム内容を改めて紹介

「ダンジョンズ 4」の目的は、ダンジョンを掘り、クリーチャーを雇用し、地上世界の英雄たちを殲滅して世界征服を成し遂げること。プレーヤーは20話の物語から成るキャンペーンと自由にマップで遊べるフリーモードをシングルプレイ、マルチプレイで楽しめる。

地上世界の侵略

ダークロード軍団の女幹部“タリヤ”

地下ダンジョンの構築

歯ごたえしかないダンジョン運営

プレーヤーは人使いの荒いダークロードとなって、チビどもを使役し、英雄たちが決して攻め落とすことのできない難攻不落のダンジョンを造り上げる。また、雇用するクリーチャーたちが満足する衣食住を与えることもダンジョン運営のポイントのひとつ。常に先の展開を見据え、ダンジョンの建設や研究に必要なリソースを適切に管理して、ダンジョンを拡張しよう。

深化し続けるダンジョンと広大な地上世界

スケールアップした地下ダンジョンで、殺傷力満点のトラップを組み合わせたり、通路を迷路のようにして英雄の侵入への時間稼ぎをしたりと悪の限りを尽くす一方で、広大な地上世界にキャンプを増設していく英雄たちや”善なる存在”とのリアルタイムバトルも同時に進行する。

正義を駆逐せよ!ゆるぎないアンチヒーロー的コンセプト

プレーヤーは極悪非道なダークロードとなり、ダークエルフの“タリヤ”をはじめ、モンスターや悪魔、アンデッドを雇用し、ヴィラン(悪役)として地上世界の正義の英雄を駆逐していく。ダンジョンにて無銭で働く“チビ”には、ビンタで仕事の効率を早めさせるなど、ハードコアな雇用スタイルも可能。また、地下ダンジョンに攻め入って来る英雄やドワーフを痛めつける新しいトラップも多数登場し、無慈悲な鬼畜プレイも楽しめる。

メタ・パロディ要素満載の日本語字幕

シナリオライターのセンスに全振りした結果、あらゆるところにメタ発言や幅広いジャンルからのパロディ要素が散りばめられたという。ナレーターに噛みつくような言葉を吐くタリヤや、トリスタンとタリヤとのやりとり(主にタリヤと誰か)も本作の魅力となっている。ただし、人により好みは分かれる可能性がある。

終わらないドラマ ~タリヤの育児日記~

前作「ダンジョンズ 3」から続投する馴染みのキャラクターや、本作から登場する新たなキャラクター、クリーチャーなども増え、さらにストーリーはカオスに。また、ダークロードの後継者として、チビの赤ん坊の「G」ことゴルゴが登場し、「G」の成長のためにタリヤが奮闘する。

【「ダンジョンズ 4」あらすじ】

前作「ダンジョンズ 3」では、ダークロードは激戦の末、英雄タノスを倒し地上世界を支配した。しかし英雄は死に絶えていなかった! ダークエルフのタリヤを従えたダークロードは、最後の英雄、タノスの義理の息子であり、タリヤの残念な兄・トリスタンとの決戦へ挑むことになる。

瀕死の寸前で逃がしたトリスタンが落としていったガントレットを誤爆させ、ダークロードの肉体を消滅させてしまったタリヤは、ダークロードを復活させるため、“儀式”の準備をしぶしぶ始めるが……。

