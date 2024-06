◆映画(海外)

【モデルプレス=2024/06/27】Prime Videoの7月の配信ラインナップが解禁され、『【推しの子】』第2期、BE:FIRST初の東京ドーム公演の模様を収録した『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”』などの配信が決定した。『エクスペンダブルズ ニューブラッド』豪華アクションスターたちの共演とド派手なアクションが代名詞の人気シリーズ4作目『エクスペンダブルズ ニューブラッド』を7月10日(水)から見放題独占配信。本作では、新たなミッションに挑むため、かつての相棒リー(ジェイソン・ステイサム氏)のもとを訪れたバーニー(シルベスター・スタローン氏)は、新たな戦力を傭兵軍団「エクスペンダブルズ」に迎え、かつてないほど危険な戦いに臨む。

◆ドキュメンタリー映画(海外)

◆アニメ(日本)

◆音楽(国内)

◆スポーツ(国内)

◆バラエティー(国内)

◆韓国BL・リアリティー番組、ディザスター映画なども

Amazon Original『シルク・ドゥ・ソレイユ:崖っぷちからの挑戦』(Cirque Du Soleil: Without A Net/アメリカ)パンデミックによる外出制限解除から1年以上の時間を経て再始動向けて動き出した、世界で最も有名なサーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」の存亡の危機から復活を遂げるまでの姿を追ったAmazon Original『シルク・ドゥ・ソレイユ:崖っぷちからの挑戦』を、7月25日(木)から独占配信。彼らの名声を世界に広めた演目「O(オー)」をラスベガスで再び披露するため、パフォーマーもクルーも一丸になり努力する中、不安に直面する。『【推しの子】』第2期第1期が社会現象になった、『【推しの子】』のテレビアニメ第2期を、7月4日(木)から見放題配信します。第1期では、急逝した伝説的なアイドル・アイの双子の子供として転生した主人公が芸能界に足を踏み入れ、母の死の謎を究明しようとする衝撃的なストーリーが話題となった。第2期では、双子の兄・アクアが2.5次元舞台「東京ブレイド」への出演が決定し、新たな展開を迎える。『逃げ上手の若君』「暗殺教室」の松井優征氏が描く、「週刊少年ジャンプ」で大人気連載中の同名マンガを原作にした『逃げ上手の若君』を7月7日(日)から見放題最速配信。同作の舞台は西暦1333年。鎌倉幕府は、信頼していた幕臣・足利高氏の謀反によって滅亡。幕府の正統後継者・北条時行は、神官・諏訪頼重の手引きで鎌倉を脱出し、諏訪の地で、信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていきます。英雄ひしめく乱世で繰り広げられる、時行の天下を取り戻す鬼ごっこの行方は――。『ラーメン赤猫』猫が経営するラーメン店を舞台に、個性豊かな猫たちと、猫たちのお世話係の珠子が織りなすハートフルなコメディ『ラーメン赤猫』を7月5日(金)から見放題最速配信。ウェブコミック配信サイト「少年ジャンプ+」でインディーズから始まった同作は、瞬く間に話題となり、半年後、読者投票で通常連載へ移行した。アニメでは、店長の文蔵役を津田健次郎氏、看板猫のハナ役を釘宮理恵氏が演じる。『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”』8月28日(水)に約2年ぶりとなる2ndアルバム『2:BE』の発売が決定している、7人組ダンス&ボーカル・グループBE:FIRST。初の東京ドーム公演の模様を収録した『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream - Masterplan”』 を7月12日(金) 日本時間0時から世界独占配信。本作は2023年11月から2024年2月にかけて9都市22公演を回った全国アリーナ・ツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」の追加公演として、3月に東京ドーム 2DAYS、4月に京セラドーム2DAYSが開催されたうちの東京ドーム公演を収録している。『Prime Video Presents Live Boxing 9』日本ボクシング界の新たな黄金時代を牽引する男たちの戦いを独占ライブ配信。7月20日(土)に東京・両国国技館で行われる那須川天心選手(帝拳)対ジョナサン・ロドリゲス選手(アメリカ)のバンタム級世界ランカー対決と、そのバンタム級で最強の呼び声高い中谷潤人選手(MT)、2月に史上最速で4階級制覇を達成した田中恒成選手(畑中)の各初防衛戦を含むトリプル世界戦を『Prime Video Presents Live Boxing 9』として独占ライブ配信。7月6日(土)からは、『Prime Video Presents Live Boxing 9』をさらに楽しむための『独占密着 那須川天心第4戦、中谷潤人、田中恒成、加納陸出場トリプル世界戦直前SP』、7月13日(土)からは今のボクシング界の盛り上がりを余すことなくお伝えする『ボクシングナビ〜プレミアムラウンジVol.1』を見放題独占配信する。(7月以降は毎月最終金曜日予定)。なお、この2作品はPrime VideoのYouTubeでも楽しむことができる。『ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024』サッカー日本代表の三笘薫選手が所属イングランドのサッカー・プレミアリーグの「ブライトン&ホーヴ・アルビオン」のジャパンツアー『ブライトン&ホーヴ・アルビオンジャパンツアー2024』を独占ライブ配信。本ツアーでブライトンは7月24日(水)にJ1リーグ所属の鹿島アントラーズ、7月28日(日)にJ1リーグ所属の東京ヴェルディとそれぞれ東京・国立競技場で対戦する。『バレーボール郄橋藍 勇気と信念』日本体育大学在学中から世界最高峰のイタリア1部リーグに挑戦し、5月からは兄・塁氏も在籍するサントリーサンバーズ大阪へ移籍、7月末からは日本代表として夢の大舞台に立つ、バレーボールの郄橋藍選手。若き日本のエースを半年間追いかけた密着ドキュメンタリー『バレーボール郄橋藍 勇気と信念』を7月19日(金)から独占配信する。『最続王 続きが気になる実話』「オチまで聞けば面白い、は通用しなくなってきた」というお笑い業界の視点を基点にした新たなトークバラエティ―『最続王 続きが気になる実話』を7月17日(水)から独占配信。本作は、MCに東野幸治を迎え、9人の芸人たちが、冒頭90秒間で「話の続きを聞きたくなる実話」をアピールし、その期待を裏切らない話を披露。「最も続きが気になる話をできる芸人」を勝ち抜き戦で決定する。7月は、韓国BLドラマ『JunとJun』を7月8日(月)から、男性同士の恋愛リアリティー番組『ボクらの恋愛シェアハウス〜Boys Love ∞(アンリミテッド)〜』を7月24日(水)から見放題配信するほか、7月1日(月)からは、アジア圏の作品として初めてヒューゴー賞を受賞したSF小説を原作にした中国の超大作ドラマ『三体』、国立公園で起こる奇妙な事件を追った『智異山<チリサン>〜君へのシグナル〜』、バリキャリ女子と後輩男子の恋模様を描いた『先輩、その口紅塗らないで』、愛憎劇の女王イ・ユリ氏主演の『魔女は生きている〜妻たちの復讐〜』、7月17日(水)からパク・ヒョンシク氏主演の時代劇『青春ウォルダム〜運命を乗り越えて〜』を見放題配信する。さらに、念願のマイホームがわずか1分で深さ500メートルの巨大陥没穴へ沈んでしまうディザスター映画『奈落のマイホーム』を7月28日(日)から見放題配信。また、6月28日(金)からチョン・ユミ氏、パク・ソジュン氏やチェ・ウシク氏などが出演するリアルバラエティー番組Amazon Original『ソジンの家』シーズン2を独占配信する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】