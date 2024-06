ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、透け感が爽やかでおしゃれな、「ミッキーマウス」デザインの「PVCクリア素材の2WAYバッグ」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」PVCクリア素材の2WAYバッグ

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:約26×30×10cm

重さ:約200g

持ち手の立ち上がり寸法:約14cm

ショルダーベルト長さ:約112cm

ショルダー調節・取り外し:不可

開閉:ホック

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

透け感が爽やかな「ミッキーマウス」デザインのバッグ。

落ち着いた色味なので大人っぽく持つことができます。

また、深さがあるのでペットボトルなどの高さのあるものもすっぽりと収納でき、お出かけ時に重宝しそう!

© Disney

底部にマチもあるので収納力もバッチリ。

手提げとショルダーベルトの2WAY仕様になっているのも便利なポイントです☆

© Disney

中が透けて見えるシースルー素材に、格子柄で表情をプラスしています。

格子柄のぷっくり感もかわいい!

© Disney

ショルダーベルトは、映画のフィルムのようなデザインに。

「ミッキーマウス」のお顔と、ロゴが交互にプリントされています☆

© Disney

開閉はホックタイプ。

自立するので、荷物の出し入れもスムーズにできます。

カジュアルなコーデとも、ガーリーなコーデとも相性が抜群なファッションアイテム!

透け感が爽やかでおしゃれな「PVCクリア素材の2WAYバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

