今回は、かわいいのはもちろん機能性も抜群な、「チップ&デール」デザインの「一枚絵のようなUVカット・遮像・遮熱レースカーテン」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「チップ&デール」一枚絵のようなUVカット・遮像・遮熱レースカーテン」

サイズと価格:【約100×108】7,990円(税込)、【約100×118】7,990円(税込)、【約100×133】8,490円(税込)、【約100× 148】8,990円(税込)、【約100×176】8,990円(税込)、【約100×183】8,990円(税込)、【約100×190】9,990円(税込)、【約100×198】9,990円(税込)、【約100×208】10,800円(税込)

セット内容: カーテン2枚組(両開き)

仕様:UVカット80%以上

付属品:アジャスターフック

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのレースカーテン。

お揃いの帽子をかぶって仲良く遊んでいる「チップ」と「デール」の姿にほっこりとします。

また、左右で柄が異なるのもポイントです!

繊細な水彩画風タッチのアートで、細かなグラデーションまで美しく表現されています。

お花はピンクや黄色、水色など色とりどりで、淡いパステルカラーなのも華やかでかわいい☆

カーテンには紫外線が気になる季節に嬉しいUVカット機能付き。

お肌だけではなく、おうちの中の家具やフローリングも強い紫外線の日焼けから守ってくれます。

さらに、夜間も部屋の中が見えにくい遮像機能付き。

昼間は光を程よく通しながらも見えにくく、夜間は明かりをつけても透けにくいので1日中プライバシーが守られます。

そのほか、遮熱機能付きで冷暖房効率もアップ。

フックは、カーテンレールを見せる仕様になっています。

一般的にどのレールにも設置が可能です。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で丸洗いができるのも魅力的。

お手入れが簡単にでき、いつでも清潔な状態をキープできます。

セットすれば窓辺の印象ががらりと変わって、パッと明るく華やかになるディズニーグッズ。

かわいいのはもちろん機能性も抜群な「一枚絵のようなUVカット・遮像・遮熱レースカーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

