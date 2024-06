ファッションにコスメ、インテリアなど豊富なグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、ぱっと開けばお花畑のような空間が広がる「ムーミン」デザインの綿素材を使ったマルチカバーを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」綿素材を使ったマルチカバー

サイズ・価格:

約150×190・7,990円(税込)

約190×190・9,990円(税込)

約190×270・13,900円(税込)

床暖房・ホットカーペット:使用可

洗濯機:使用可

※洗濯機を使用の際は洗濯ネット使用

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

華やかなカラーが目を引く「ムーミン」デザインの「綿素材を使ったマルチカバー」がベルメゾンから登場。

「北欧ならではの鮮やかな色使いが好き」という、ファンの声から生まれたデザインです。

北欧らしい花柄が室内を明るくしてくれ、広げればまるでお花畑のよう。

周囲はやさしい雰囲気のスカラップ仕上げで、柔らかい印象を与えてくれます。

3種類のサイズ展開で、ソファーやベッドに掛けて使うほか、床に敷いてラグとしても使えるカバーです。

床暖房やホットカーペットにも対応しており、季節を問わず使えるのも魅力の一つ。

表面の綿素材に洗い加工を施した、くたっとやわらかな風合いがポイントです。

裏面は無地で、ほどよい中綿が入っているから、ふっくらとした感触です。

ソファーやベッドカバーのほか、ラグとしても使えるマルチカバー。

「ムーミン」デザインの綿素材を使ったマルチカバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

