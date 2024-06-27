中谷潤人、那須川天心らの独占密着ドキュメンタリー「Ｐｒｉｍｅ　Ｖｉｄｅｏ」が７月６日から配信

「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」は２７日、来月６日から「独占密着 那須川天心 第４戦、中谷潤人、田中恒成、加納陸出場トリプル世界戦直前 ＳＰ』を独占配信すると発表した。来月２０日に東京・両国国技館で行われるトリプル世界戦の「Ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｌｉｖｅ Ｂｏｘｉｎｇ ９』をより楽しむための番組で、選手たちの密着ドキュメンタリー。

ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者で初防衛戦を迎える中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、４階級制覇に成功し、こちらも初防衛戦となるＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者の田中恒成（畑中）、ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座決定戦に臨む同級２位の加納陸（大成）。そして、転向４戦目でＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）４位のジョナサン・ロドリゲス（米国）と対戦するＷＢＡ同級７位、ＷＢＯ同級１０位、ＷＢＣ同級１３位の那須川天心（帝拳）に密着する。

また、来月１３日からは今のボクシング界の盛り上がりを余すことなく伝える「ボクシングナビ〜プレミアムラウンジ Ｖｏｌ．１」も独占配信する。

２作品はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏの ＹｏｕＴｕｂｅでも視聴でき、来月２０日の試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで生配信される。