ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、レトロな雰囲気がかわいい、ディズニー&ピクサーデザインの「ユニセックスリンガーTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー「リメンバー・ミー/カールじいさんの空飛ぶ家/Mr.インクレディブル/モンスターズ・インク/ピザプラネット(トイ・ストーリー)」ユニセックスリンガーTシャツ

© Disney / Pixar

価格:各2,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

カジュアルでありながら大人っぽく着られるレトロな雰囲気が魅力のリンガーTシャツ。

袖と襟ぐりの配色がスタイリッシュなのでサラッと1枚で着ても様になります。

インクジェットプリントで描かれたディズニー&ピクサーのキャラクターアートがとってもかわいい☆

後ろ襟ぐりの各キャラクターとリンクしたワンポイントがファンの心をくすぐります。

デザインは全部で5種類で、ユニセックスサイズ展開なのでパートナーとのペアコーデもオススメです。

リメンバー・ミー

© Disney / Pixar

『リメンバー・ミー』デザインのTシャツ。

黒地にビビッドなカラーが映えてインパクトたっぷり!

中央にはスカルが、さらに主人公「ミゲル」や相棒「ヘクター」、伝説のミュージシャン「エルネスト・デラクルス」のアートもさりげなくプリントされています。

© Disney / Pixar

後ろ襟ぐりには「ミゲル」とスカルのアートがプリントされているのもポイントです。

カールじいさんの空飛ぶ家

© Disney / Pixar

『カールじいさんの空飛ぶ家』デザインのTシャツ。

あたたかみのあるカラーリングが作品のイメージにぴったりです。

「カールじいさん」に少年「ラッセル」、犬の「ダグ」や伝説の怪鳥「ケヴィン」がずらりと横にならんだ姿もかわいさ満点☆

© Disney / Pixar

後ろ襟ぐりには「ラッセル」とお揃いのロゴもプリントされています。

Mr.インクレディブル

© Disney

『Mr.インクレディブル』デザインのTシャツ。

赤が基調のTシャツには「Mr.インクレディブル」や「イラスティガール」「ヴァイオレット」「ダッシュ」「ジャック・ジャック」のデフォルメされたアートが施され、インパクト大!

家族それぞれがパワーを発揮させたかっこいい姿は注目度も抜群です。

© Disney / Pixar

後ろ襟ぐりにはお馴染みのロゴもあしらわれています。

モンスターズ・インク

© Disney / Pixar

『モンスターズ・インク』デザインのTシャツ。

シックな配色使いが大人っぽく、胸元には人気キャラクターが大集合しています!

「ジェームズ・P・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」「ブー」「セリア」「ランドール・ボッグス」に「ロズ」の姿も☆

© Disney / Pixar

後ろ襟ぐりには、作品のキーアイテムでもあるドアのアートが施されています。

ピザプラネット(トイ・ストーリー)

© Disney / Pixar

『トイ・ストーリー』に登場するピザ屋「ピザ・プラネット」デザインのTシャツ。

「ピザ・プラネット」の外観をモチーフにしたアートがユニークで素敵☆

お客さんたちが嬉しそうにお店に向かっていく様子が優しいタッチで描かれています。

© Disney / Pixar

後ろ襟ぐりには、手書き風タッチで仕上げられたピザのプリント入りです。

サラッと1枚着るだけでこなれた夏のカジュアルスタイルが完成するファッションアイテム。

レトロな雰囲気がかわいい、ディズニー&ピクサー「ユニセックスリンガーTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショッププで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『リメンバー・ミー』や『モンスターズ・インク』など全5種!ベルメゾン ディズニー&ピクサー「ユニセックスリンガーTシャツ」 appeared first on Dtimes.