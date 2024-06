全6室スモールラグジュアリー旅館！Saika「ICHIJO」

Saikaは、山と海に囲まれた自然豊かな町、山陰・香住にひっそりと佇む、プライベートな空間でとことん贅沢な全6室の小さなお宿「さだ助別邸ICHIJO」を2024年7月4日(木)にリニューアルオープンします。

Saika「ICHIJO」

所在地 :〒669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜636

代表者 :松下 弘行

オープン日:2021年9月22日(水)

TEL :0796-36-1010

▼詳細・予約などはウェブサイトから

https://ichi-jo.com/

兵庫県・香住温泉の「さだ助別邸ICHIJO」は、山と海に囲まれた自然豊かな町にひっそりと佇む全6室の小さなお宿です。

2021年9月にグランドオープンしてから、たくさんのお客様に支えられ、2024年で4年目を迎えることができました。

これまでご滞在いただいたお客様からのお声で多かった、「貸切風呂を増やして欲しい」という要望を実現し、2024年7月4日にリニューアルオープンします。

今回、新たに新設したお風呂は「大地 DAICHI」です。

▲浴室…香住の雄大な自然の中でも「大地」をイメージしたシンプルで落ち着いた空間。

▲脱衣所…水周りも木のぬくもりを感じる優しい空間。

※貸切風呂のリニューアルは【CAMPFIRE】にてクラウドファンディング挑戦中です。

https://camp-fire.jp/projects/view/767096?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

期日:2024年07月31日 23:59:59まで

お得なリターンも用意しています。

他にも館内には天然香住温泉を源泉とし、サウナを設置した2つの異なるデザインの貸切風呂を用意しています。

また、館内ではございませんが、隣接している本館「さだ助」の大浴場も利用できます。

■貸切風呂「山景 SANKEI」

天然香住温泉を源泉とし、モダンな和の空間の中に香住の自然の山や木をイメージしたデザインをとり入れています。

銀引きの柔らかい光に目で癒され、ミストサウナで体全体を包まれるような温かさでリラックス、リフレッシュできます。

■貸切風呂「海 KAI」

天然香住温泉を源泉とし、モダンな和の空間の中に銀引きで香住の海をイメージしたデザインを取り入れています。

同室にあるドライサウナと併せて使って日々の疲れを癒すことができます。

■露天風呂付さだ助大浴場

ICHIJOに隣接している姉妹宿「さだ助」の大浴場も利用できます。

天然香住温泉を源泉とし、男湯、女湯共に大浴場と露天風呂を有します。

今後は、6室に対し貸切風呂3つ。

大浴場1つとなり、より一層大切な方とプライベートな空間で贅沢な時間を過ごせます。

現在、ICHIJOでは夏のプランの予約を受け付けています。

夏の香住の風物詩、「白イカ」を中心とした期間限定のお料理プランを用意しています。

お料理の一例を紹介。

■香住の夏の風物詩といえば、活きたまま水揚げされる「活白イカ」の姿造り。

香住漁港、柴山漁港という2つの大きな漁港を構え、四季折々の新鮮な魚介類が水揚げされる兵庫県香美町。

「ICHIJO」の主人が仲買人も務めており、30年以上の経験から独自の目利きで、香美町ならではの厳選した魚介類を競り落とし、ご夕食やご朝食にて提供しています。

競りの様子

香住の夏の風物詩である活きたまま水揚げされる「活イカ」の姿造りがついた「活イカプラン」をはじめとした、夏を感じていただけるお食事を用意しました。

【香住クリスタル!活白イカの姿造り付き会席】

活きたまま目の前へ!コリコリとした食感と透き通った白イカを楽しむ「活白イカの姿造り付き会席」

暗い海の中、漁火につられ活きたまま水揚げされた「活イカ」。

そのイカを活きたままの状態で保管し、お出しする直前で捌いてお出しします。

(2〜3名で1匹の用意)体は透きとおり、その食感もコリコリとしていて漁師町でしか食べられない状態で楽しめます。

【白イカの姿造り会席】

活きたイカよりも甘く、もちっとした食感にイカ本来の旨味が味わえます。

(2〜3名で1匹の用意)

甘みの強い白イカはいくら食べても食べ飽きないほど。

■お食事処 物見遊山

全席テーブル席であり、広い空間に1テーブルごと間隔を空けて配置をしていますので、安心安全に、ゆったりとお食事を楽しめます。

お食事処 物見遊山

■客室

広々とした客室は、6室全て香住をテーマにしたデザインが施されており、館内にいながら香住ならではの伝統や文化、自然を感じることができるデザインになっています。

客室 雅

夏のプランは、2024年7月4日から2024年9月4日までの期間限定提供です。

