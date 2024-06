開業前に知りたかった知識が学べる！歯科開業 成功

「歯科開業成功研究会」からKindle版電子書籍『歯科開業 成功: 医業と経営の両立に必要なもの』(販売元:Amazon Services International LLC)が2024年5月11日(土)に刊行され、発売後1ヶ月で60件のダウンロード数を記録しました。

歯科開業 成功

発売日 : 2024年5月11日

販売価格: Kindle版(電子書籍) 250円(税込)

発行元 : Amazon Services International LLC

詳細URL :

https://amzn.asia/d/2tO9WM7

■歯科開業成功研究会とは

国内の現役歯科医師(複数名)と歯科開業コンサルタントで構成される研究会で、歯科医師の医業と経営の両立を支援するため発足。

全国の歯科医師から寄せられる「開業前に知りたかった知識」を主な研究対象とし、これから開業を志す医師への情報提供により業界活性化を目指しています。

■出版の背景

歯科開業は、単に歯科医院を開くことが目的ではありません。

安定した経営を持続させて初めて「歯科開業成功」と言えます。

多くの先生方はその事について肌感覚では分かっているものの、日々の診療に専念するあまり、経営面への配慮・対応が疎かになりがちではないでしょうか。

万が一、経営に関して不安や疑問を感じておられるならば、経営の経験と知識を持つ専門家のアドバイスを参考にすることが重要です。

実際に、我々のもとには全国各地の先生方から「開業前に知っておきたかった成功の秘訣」を求める声が多く寄せられています。

しかし、全国68,000軒の歯科医院数から考えるとまだまだ多くの医院様が医業と経営の両立に頭を悩ませている、そんな状況に少しでもお役になればと本書を出版することにしました。

周囲に適切なアドバイスを得られる人がいない場合は、是非一度本書を手に取ってみてください。

■返金保証について

EC最大手AmazonにはKindle Unlimited(=月額980円で読み放題のサブスク)というサービスがあり、通常購入よりもサブスク主体で本書籍は読まれていますが、より多くの方に本書籍を手に取って欲しいという想いから2024年度中は通常購入(250円)された方に限り、返金保証を付け。

期間は2024年5月11日(出版日)〜2025年3月31日。

返金保証をご希望の方は、お問い合わせフォームから氏名、メールアドレス(または電話番号)を記入のうえ、「返金保証を希望」と送信してください。

― 目次 ―

第一章 歯科医院開業の基礎

・物件選び

・診療所のスペース

・歯科医院開業時のユニット数

・資金調達のポイント

・歯科医院開業のキーポイント

・開業時の資金調達の留意点

・歯科医院の居抜き開業

・歯科医院から医療法人への変革

・医療法人設立の検討

・MS法人の概要

第二章 集客とマーケティング

・新聞、チラシ

・ポスティングの注意点

・ポスティングの成功の秘訣

・内覧会の重要性

・ホームページ

・クリニックカードの活用

・院内掲示物

・開業3ヶ月で新規患者さん数増加戦略

第三章 経営と財務の戦略

・歯科医院の成功に欠かせない自由診療収入とその安定化戦略

・歯科医院の開業前経費処理のポイントと成功への道

・歯科医院開業時の確定申告

・歯科開業における収入データ分析

・歯科開業における保険収入分析

・歯科開業の成功を支える自費診療戦略

第四章 人材管理と運用の最適化

・スタッフの適正配置

・診療材料・外注技工料率の管理と最適化

・人件費の最適な管理戦略

・接待交際費の税務上の留意点と適切な管理手法

・歯科医院開業時の家賃管理と診療環境の最適化

・専従者給与

第五章 経営指標とパフォーマンス管理

・利益

・診療日数

・ユニット台数

・歯科医師数

・スタッフ数

・レセプト件数

・歯科医療機関の実日数管理と経営戦略

・新規患者さん数の重要性と戦略

・再初診数の重要性と戦略

・歯科診療所の成功に欠かせない月回数の重要性

・1回の診療点数の重要性

・レセプト1件点数の重要性と対策

・歯科医院の患者さん数の管理「1日患者さん数」

・歯科医院の再初診比率の管理

