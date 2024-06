【獅子堂イズミ(水着)】発売日:3月標準価格:55,000円セール価格:48,823円

Amazonは、フリーイングから発売中のフィギュア「獅子堂イズミ(水着)」を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から11%オフの48,823円。

本商品は、「ブルーアーカイブ」に登場するゲヘナ学園2年生、美食研究会の「獅子堂イズミ」を1/4スケールで立体化したフィギュア。作中イベント「~風紀委員会行政官緊急特務命令~ ヒナ委員長のなつやすみっ!」で登場した水着姿が再現されている。立体化のモチーフはメモリアルロビー「イズミと夏の魔物」から、巨大なタコに襲われるワンシーン。水着姿のキュートなイズミはもちろん、イズミの体にまとわりつくタコもしっかりと再現されている。

(C) NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.