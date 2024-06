池田心豪 登壇！wiwiw『育児・介護休業法改正に備える』

wiwiwは、労働政策研究・研修機構(JILPT) 副統括研究員の池田 心豪 氏を講師に招き、2025年4月より順次施行される育児・介護休業法の法改正に関する公開セミナー『【緊急開催】育児・介護休業法改正に備える 〜 介護両立支援のよくある間違いと絶対に抑えるべきポイント』を2024年7月3日(水)に開催します。

wiwiw『育児・介護休業法改正に備える』

開催日時 : 2024年7月3日(水) 15:00〜16:30

会場 : Zoomによるライブ配信

参加費 : 無料

定員 : 200名 ※ご好評により増枠

お申し込み:

<ご好評につき定員増枠>【緊急開催 】育児・介護休業法改正に備える 〜 介護両立支援のよくある間違いと絶対に抑えるべきポイント

講師 : 池田 心豪(いけだ しんごう)氏

労働政策研究・研修機構(JILPT) 副統括研究員

2024年5月24日の国会において、育児・介護休業法および次世代育成法の一部を改正する法律が可決・成立しました。

特に介護両立支援については、介護離職防止が喫緊の課題として制度の強化等が盛り込まれています。

2025年4月の施行に向けて、今後、省令や指針などが議論され決定されていきますが、厚労省の今までの取り組みや研究結果を踏まえた制度設計や施策の運用が求められるようになる予定です。

そこで、本セミナーでは、労働政策研究・研修機構(JILPT)副統括研究員の池田 心豪 氏をお招きし、法改正のポイントに加え、よくある間違った支援や、両立支援制度を考える際に大切にすべきポイントをお話しいただきます。

また、池田先生によるご講演に加え、参加者同士で情報共有する時間を設けます。

他社との意見交換により気付きを深め、自社のアクションに繋げていきましょう。

<こんな方におすすめです>

以下、1つでも当てはまる人事・労務ご担当者さまは、ぜひ参加してください。

□2025年度の法改正で、どんなことが義務化されるのか知りたい

□介護両立支援の制度設計のポイントを知りたい(休業期間の長さや、目的、方針など)

□ケアラー支援と両立支援の違いについて知りたい

□育児と介護の両立支援の考え方の違いについて知りたい

□他社の取組状況について知りたい

※本セミナーは、wiwiw(ウィウィ)が提供するDEI推進ご担当者向けプラットフォーム「DEI campus(ディーイーアイ キャンパス)」のサービスを一部体験いただく内容を含んでいます。

【池田 心豪 氏プロフィール】

職業社会学専攻。

「仕事と家庭の両立」、「労働時間管理」を中心に調査・研究を行う。

厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」ほかに「両立支援ベストプラクティス普及事業」「ポジティブアクション『見える化』事業」など、厚生労働省委託事業における委員を数多く務める。

令和5年度第46回労働関係図書優秀賞『介護離職の構造 ―育児・介護休業法と両立支援ニーズ』

