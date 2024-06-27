２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．９０ドル（＋０．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３１３．２ドル（－１７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９０．９セント（＋７．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．２５セント（－０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．００セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６２．７５セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．２９（－０．７７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．９０ドル（＋０．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３１３．２ドル（－１７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８９０．９セント（＋７．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．２５セント（－０．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２０．００セント（－５．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６２．７５セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９１．２９（－０．７７）
出所：MINKABU PRESS