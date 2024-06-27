２７日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０８：５０　日・商業動態統計
１０：３０　日・２年物利付国債の入札
１０：３０　中・工業企業利益
１８：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値）
１８：００　ユーロ・経済信頼感
２１：３０　米・卸売在庫
２１：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）
２１：３０　米・耐久財受注
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：００　米・住宅販売保留指数
※米・７年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ハローズ<2742>，銚子丸<3075>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，オークワ<8217>，イズミ<8273>，平和堂<8276>
※東証グロース上場：豆蔵デジタルホールディングス<202A>

出所：MINKABU PRESS