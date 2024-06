スポーツから平和の発信！hummel「ピースシャツ2024HIROSHIMA」

hummel(ヒュンメル)は、ピースユニフォームをつくり続けて10年目となる2024年、企業やブランドのロゴを胸に入れたオリジナルピースシャツの受注生産をスタートしました。

hummel「ピースシャツ2024HIROSHIMAオリジナル10枚セット」

Price:110,000円(税込)

Size :S/M/L/O/XO/XO2(UNISEX)

*11枚以上お求めの場合は、1枚単位での追加が可能です

https://www.sskstores.jp/fs/srush/S03_HAZ106P4R1-35

hummel(ヒュンメル)は、ピースユニフォームをつくり続けて10年目となる2024年、企業やブランドのロゴを胸に入れたオリジナルピースシャツの受注生産をスタート。

売上の20%を広島県サッカー協会に寄付し、平和学習などに繋げます。

予約は2024年7月31日まで受け付けます。

■参加型ピースシャツ

被爆70年となる2015年に、当時ユニフォームサプライヤーだったV・ファーレン長崎と平和を祈念するユニフォームを発表して以来、ヒュンメルはスポーツを通して平和を考えるピースユニフォームをつくり続けています。

今回、さらに胸に企業や学校、ブランドなどのロゴを入れ、オリジナルの「ピースシャツ10枚セット」を受注生産で受け付けます。

スポーツから平和の発信を続けてきて10年。

ヒュンメルの趣旨に賛同してもらえるパートナーを募集し、その取り組みを広げていきたいという想いを込めて実施します。

シャツのデザインは、折り鶴を連ねた幾何学パターンをベースに、タグラインである『SHARE THE PEACE』を平和を象徴する鳩に託したものに。

被爆した8月6日を胸と背に入れ、背中には原爆ドームも配置。

過去を乗り越えて、平和の礎を築いてきた広島の人たちが願ってきた平和が、笑顔をつくり出すようにとの想いを込めています。

このピースシャツに、胸には企業などのロゴを配置してオリジナルパターンに。

ロゴは2パターンのレイアウト方法があり、ひとつはロゴのみを入れる形。

もうひとつは白の台紙の上にロゴを置いて、ロゴの視認性をアップさせることも可能です。

今回、7月末まで予約を受け付け、順次ロゴの配置を確定。

順次生産し、およそ5週間後に発送します。

シャツの売上の20%を広島県サッカー協会に寄付し、毎年8月に開催するピースマッチにおける平和学習などに活用してもらいます。

販売は、ヒュンメル公式オンラインストア限定で、7月31日まで、受注生産で予約を受け付けます。

商品はデザイン決定後およそ45日後の発送を予定しています。

