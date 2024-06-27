チェコvsトルコ 試合記録
【EURO2024グループリーグ第3節】(フォルクスパルクシュタディオン)
チェコ 1-2(前半0-0)トルコ
<得点者>
[チ]トマーシュ・ソウチェク(66分)
[ト]ハカン・チャルハノール(51分)、ジェンク・トスン(90分+4)
<退場>
[チ]アントニン・バラーク(20分)、T. Chorý(90分+8)
<警告>
[チ]アントニン・バラーク2(11分、20分)、パトリック・シック(34分)、ヴィテツラフ ヤロシュ(84分)、L. Červ(85分)、L. Krejčí(90分+1)、トマーシュ・ソウチェク(90分+8)
[ト]サリフ・エズジャン(31分)、ケナン・ユルディズ(37分)、İ. Yüksek(49分)、フェーミ・ギュノク(64分)、ハカン・チャルハノール(66分)、U. Çakır(68分)、メルト・ミュルドゥル(81分)、S. Akaydin(85分)、O. Kökçü(90分+5)、カーン・アイハン(90分+5)、アルダ・ギュレル(90分+8)
観衆:47,683人
├トルコがチャルハノール&トスン弾で4大会ぶり決勝T進出!! チェコは退場者&GK負傷交代アクシデント、GL最下位で幕
└控え選手だけで5人にイエロー…カード大乱発のチェコvsトルコ、EURO1試合最多記録を“ダブルスコア”で更新
チェコ 1-2(前半0-0)トルコ
<得点者>
[チ]トマーシュ・ソウチェク(66分)
[ト]ハカン・チャルハノール(51分)、ジェンク・トスン(90分+4)
<退場>
[チ]アントニン・バラーク(20分)、T. Chorý(90分+8)
<警告>
[チ]アントニン・バラーク2(11分、20分)、パトリック・シック(34分)、ヴィテツラフ ヤロシュ(84分)、L. Červ(85分)、L. Krejčí(90分+1)、トマーシュ・ソウチェク(90分+8)
観衆:47,683人
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