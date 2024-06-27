次期モデルから？ 今夏から？ iPhoneシリーズ値上げ濃厚の噂流れる 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/6/27
「BCNランキング」2024年6月17日から23日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 iPhone SE(3rd)（アップル）
8位 Xperia 10 V（ソニー）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 8a（Google）
4位 AQUOS wish3（シャープ）
5位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
6位 iPhone 15 Pro（アップル）
7位 iPhone SE(3rd)（アップル）
8位 Xperia 10 V（ソニー）
9位 Pixel 7a（Google）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。