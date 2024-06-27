日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の3万9420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39841.02円 ボリンジャーバンド3σ
39476.68円 ボリンジャーバンド2σ
39420.00円 27日夜間取引終値
39112.34円 ボリンジャーバンド1σ
39106.00円 5日移動平均
38862.53円 75日移動平均
38855.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38748.00円 25日移動平均
38700.00円 一目均衡表・基準線
38427.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38383.66円 ボリンジャーバンド-1σ
38019.32円 ボリンジャーバンド2σ
37654.98円 ボリンジャーバンド3σ
35889.40円 200日移動平均
248.21円 26日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39841.02円 ボリンジャーバンド3σ
39476.68円 ボリンジャーバンド2σ
39420.00円 27日夜間取引終値
39112.34円 ボリンジャーバンド1σ
39106.00円 5日移動平均
38862.53円 75日移動平均
38855.00円 一目均衡表・転換線
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38748.00円 25日移動平均
38700.00円 一目均衡表・基準線
38427.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38383.66円 ボリンジャーバンド-1σ
38019.32円 ボリンジャーバンド2σ
37654.98円 ボリンジャーバンド3σ
35889.40円 200日移動平均
248.21円 26日日経平均株価現物終値
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