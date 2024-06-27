　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円安の3万9420円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39841.02円　　ボリンジャーバンド3σ
39476.68円　　ボリンジャーバンド2σ
39420.00円　　27日夜間取引終値
39112.34円　　ボリンジャーバンド1σ
39106.00円　　5日移動平均
38862.53円　　75日移動平均
38855.00円　　一目均衡表・転換線
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38748.00円　　25日移動平均
38700.00円　　一目均衡表・基準線
38427.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38383.66円　　ボリンジャーバンド-1σ
38019.32円　　ボリンジャーバンド2σ
37654.98円　　ボリンジャーバンド3σ
35889.40円　　200日移動平均
248.21円　　26日日経平均株価現物終値


株探ニュース