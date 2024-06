◆MASHIHO「Just the 2 of us」でソロデビュー

【モデルプレス=2024/06/27】元TREASURE(トレジャー)のマシホ(MASHIHO/23)が6月26日、1stソロシングル「Just the 2 of us」でソロデビュー。モデルプレスではMASHIHOにインタビューを実施し、新たなスタートを切った心境や楽曲に込めた意味を聞いた。MASHIHOは6月より3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース。第1弾となる「Just the 2 of us」は作詞作曲ともに自身が手がけ、アップテンポかつ爽やかな曲調は夏にぴったりなサウンドに仕上がっている。また、初のファンミーティング「MASHIHO presents, 1st Fan meeting “4 my clovers”」を9月1日に大阪なんばhatch、9月6日に横浜のKT Zepp Yokohamaにて開催することも発表された。

― 「Just the 2 of us」でソロデビューを迎える心境を教えてください。MASHIHO:長い間待っていてくださったみなさまにようやくスタートをお知らせできることを心から嬉しく思っております。支えてくださったみなさま本当にありがとうございます。― 作詞と作曲もMASHIHOさんが手掛けていますが、「Just the 2 of us」で一番伝えたいメッセージはなんですか?MASHIHO:今回初めて自作曲を披露するので、ファンのみなさまに伝えたいこと、今の自分の気持ちとこれからの気持ちも込めて作りました。たくさん聴いていろんな解釈をしていただければと思います。MVの衣装にもこだわりましたし、髪色もカラコンも曲に合わせて揃えたので、ビジュアルも楽しんでもらえたらと思います。― 自分自身での制作・ソロでの楽曲だからこそ感じた楽しさ・難しさがあれば教えてください。MASHIHO:自分の気持ちを直で楽曲から伝えれるのは本当に良い部分だと思います。難しさは今のところございません!― ジャケット写真も爽やかで可愛らしいですが、こだわったポイントや込めた意味はありますか?MASHIHO:自分の好きを具現化していただいて完成したジャケットになっております。小さな部分までデザインにこだわっているので、ファンタジーな世界観を感じてもらえたらと思います!― パフォーマンスも楽しみにしている方々に向けて注目ポイントを挙げるとしたら?MASHIHO:サビの部分はキャッチーで特徴的な振り付けになっているので、みなさま覚えていただいていっぱい踊ってください!― タイトルの「Just the 2 of us」には“2人だけ”といった意味が込められていると思いますが、MASHIHOさんにとっての唯一無二の存在を挙げるとしたら?MASHIHO:それはもう、Clover(ファンネーム)のみなさまですよね(にやにや)。― ファンミーティングでの楽しみなこと、期待していることを教えてください。MASHIHO:直接会えるのが何よりの楽しみなので、たくさん思い出作りましょう。曲の披露もしますのでお楽しみに。― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、様々な活動を経てソロデビューを迎えるMASHIHOさんのこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」もしくは「怒りを乗り越えたエピソード」を教えてください。MASHIHO:エピソードは特に無いんですけど、常に悲しみも怒りもなる前に気づけたら1番良いですね。不安や心配を抱えていても、変わりたいならまずは自分が変わること。1歩踏み出せればなるようにスルッとなるので、大丈夫です。必ず良い方向に行くことだけを考えて“挫折と仲良く”なってみてください!― ソロデビューを迎える今、今後のお仕事で成し遂げたいこと・目標を教えてください。MASHIHO:様々な事に挑戦したいので、いろんな所でお会い出来るように活発に活動していきます!いつかWorld tourにて全世界の人とお会い出来る日を楽しみにしております。― ソロデビューを楽しみに待っていたファンの方々へのメッセージをお願いします。MASHIHO:たくさん待っていただいた分、納得出来る作品作りを常に心掛けていきますので、期待していてください。I love my clovers.(クローバーの絵文字)(modelpress編集部)2001年3月25日、日本生まれ。世界的な注目を得ているトリリンガル(日本語、韓国語、英語)ソロアーティスト。リスナーを魅了する甘い歌に加え、圧倒的なダンススキルの持ち主。韓国大手エンターテインメント事務所からTREASUREの一員としてデビュー。2022年11月にグループを離れる。表舞台への復帰を目指し、自身初となる1stソロ楽曲 ”Just the 2 of us” (ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アス)を6月26日にリリース。【Not Sponsored 記事】