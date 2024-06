グルマンを魅了！ 和×韓フュージョン料理の名店が移転しリニューアルオープン（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は池尻大橋にあった、ミシュラン・ビブグルマンに連続で掲載された和韓フュージョン料理の名店が中目黒に移転してオープンした店。隠れ家のようなレストランで唯一無二の料理がいただけます。

〈New Open News〉

中目黒 若狭(東京・中目黒)

2024年4月11日「中目黒 若狭」が中目黒駅にほど近い場所にオープンしました。池尻大橋にあった「食べログ アジア・エスニック TOKYO 百名店」選出、ミシュランガイドのビブグルマン3年連続掲載という名店「和韓料理 若狭」が移転し、リニューアルオープンした店です。

表札を目にした後、石畳のアプローチが入り口へと誘います 写真:お店から

「和韓料理 若狭」は2013年にオープンした、池尻大橋と中目黒の中間にある、隠れ家のような一軒家レストラン。店主の若狭岳男さんは有名ホテルなどの勤務を経て、著名な韓国料理店で経験を積んで独立し、「若狭」を開業しました。

「伊勢海老のカンジャンセウ」 写真:お店から

料理長を務める吉本宏光さんは和、洋、中とさまざまなジャンルで修業を重ね、韓国料理店の料理長を経て「若狭」に入店。若狭さんと吉本さん、韓国の宮廷料理から家庭料理まで精通している二人がタッグを組んでつくり上げたのが、日本の食材を使い、和の技術を取り入れた和と韓が融合した料理です。どこにもない唯一無二のおいしさは、各種メディアにも取り上げられ、遠方からもわざわざ訪れる人が絶えない人気店となりました。

店舗内観 写真:お店から

今回「若狭」がリニューアルオープンしたのは、中目黒駅から歩いて5分ほどの場所。石畳の奥に店があり、“隠れ家”の雰囲気がさらに増しています。席数は22席。カウンター席、テーブル席のほか、プライベートでも利用できる個室もあります。暗めの照明、どこか異国的なインテリア。日常を忘れ、優雅なひとときが過ごせそうです。

「若狭韓定食」18,200円(食材や季節によって金額が変動することがあります) 写真:お店から

メニューは、「産直・天然物・鮮度」にこだわって厳選した素材を使った料理がそろうコースのみ。人気は「若狭」の魅力を堪能できる「若狭韓定食」。素材の味わいを生かしたパンチャンから始まり、旬の魚介類をキムチで包んだ「ポッサムキムチ」、とろけるような軟らかさの「黒毛和牛ヒレ肉のスユック」など「若狭」の人気メニューが楽しめます。

「サムギョプサル」 写真:お店から

メインはサムギョプサルやサムゲタン、プルコギなどから選べ、サムギョプサルなら豚肉に白ゴマをまぶしたり、プルコギは素材ごとに味付けをしたりと、いずれも「若狭」ならではの工夫が光ります。

最後の〆は10種類ある中から2種類を選び、さらに一口、ハーフ、フルとサイズが選べます。ご飯ものと麺、どちらも食べられるのがうれしいですね。

グラスワインは1,045円〜 写真:お店から

ドリンクはビールから日本酒、ワイン、韓国のお酒までラインアップ。メニューに合わせて、ペアリングしても楽しいですね。

「中目黒 若狭」はオンラインショップもあり、人気の「サムゲタン」や「冷麺」などが購入できるそうです。お店で、家で、「若狭」のオリジナルの和韓フュージョン料理を味わってみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「黒毛和牛ヒレ肉のスユック」 出典:anchanfoodyさん

『こんなに美味しい韓×和料理初めて食べた

美味しすぎるからかなりのおすすめ!



おすすめメニュー

感動した美味しかったのはスユック

熊本の赤牛で玉ねぎのソースがかかってて春菊といただきましたが美味しすぎ!

お肉が全部絶品でメインで選んだハラミにプルコギも美味しすぎ!!

かなり好みな味で、また行きたい!

素敵なお店でした!おすすめです!!』(anchanfoodyさん)

「ポッサムキムチ」 出典:コカワウソさん

『韓国料理の名店が中目黒に移転してパワーアップ

シンプルでモダンでありながら、高級感漂う大人な雰囲気の店内で、ゆったりと料理を楽しむことができます!



【若狭韓定食】 18,200円

(食材や季節によって金額変動あり)



・ポッサムキムチ

海鮮の旨みと果物の甘みを白菜で包み込んだ韓国では宮廷料理として振る舞う高級キムチ️

海鮮は、イサキ、スズキを使用し、果物はモモを合わせ、旨み、甘みのバランスが良く、ビックリするほどキムチダレと合うんです!

上には砕いた松の実を香りと食感のアクセントで加えたことで、マッコリと最高にマッチするキムチでした!!!!めちゃくちゃ美味しかった



・海鮮チゲ

ヒラマサ、平貝、マナガツオ、車海老が贅沢に入った海鮮の旨みがしっかりと感じ、そこに辛味は柔らかいチゲスープ合わせたら優勝に決まってます!

海鮮出汁の味わいが濃くて最高でした』(コカワウソさん)

<店舗情報>◆中目黒 若狭住所 : 東京都目黒区上目黒1-15-12TEL : 050-5593-4911

文:小田中雅子

