ベスト16が決定！　スペインが唯一全勝、初出場ジョージアが快挙【ユーロ2024】

ユーロ2024のグループステージ全日程が終了し、ベスト16が出揃った。多くのスタープレーヤーが過酷なクラブでの戦いを終えたばかりという影響もあり、優勝候補の苦戦も目立った中、下馬評はあまり芳しくなかったスペインが激戦区のグループBでグループステージ唯一の3連勝を飾った。また、開催国ドイツや前大会王者イタリア、ポルトガル、イングランド、フランス、ベルギー、オランダといった強豪国も順当に決勝トーナメントへ駒を進めている。

さらに、ジョージアはグループFを3位通過し、初出場での決勝トーナメント進出という快挙を成し遂げた。その他ではルーマニア、スロバキア、スロベニアといった伏兵も勝ち抜けを決めた。一方、クロアチアやセルビア、チェコ、ポーランドといった実力者がグループステージ敗退となり、全チームが勝ち点4で並ぶ拮抗のグループEでは最下位のウクライナが無念の敗退となった。なお、6月30日〜7月2日の日程で開催されるラウンド16ではフランスvsベルギー、ドイツvsデンマーク、スイスvsイタリアなどいずれも好カードが実現している。ラウンド16対戦カードおよびグループステージ最終順位は以下の通り。■ラウンド16対戦カード6/29スイス vs イタリアドイツ vs デンマーク6/30イングランド vs スロバキアスペイン vs ジョージア7/1フランス vs ベルギーポルトガル vs スロベニア7/2ルーマニア vs オランダオーストリア vs トルコ■グループステージ最終順位◆グループA1.ドイツ 7pt2.スイス 5pt3.ハンガリー 3pt4.スコットランド 1pt◆グループB1.スペイン 9pt2.イタリア 4pt3.クロアチア 2pt4.アルバニア 1pt◆グループC1.イングランド 5pt2.デンマーク 3pt3.スロベニア 3pt4.セルビア 2pt※順位決定方式の全ての要素で並んだため、ユーロ2024予選ランキングによりデンマークが2位、スロベニアが3位。◆グループD1.オーストリア 6pt2.フランス 5pt3.オランダ 4pt4.ポーランド 1pt◆グループE1.ルーマニア 4pt2.ベルギー 4pt3.スロバキア 4pt4.ウクライナ 4pt◆グループF1.ポルトガル 6pt2.トルコ 6pt3.ジョージア 4pt4.チェコ 1pt■グループ3位ランキング1.D オランダ 4pt2.F ジョージア 4pt3.E スロバキア 4pt4.C スロベニア 3pt――――決勝T進出―――――5.A ハンガリー 3pt6.B クロアチア 2pt順位決定方式全試合での勝ち点で並んだ場合1.当該チーム同士の対戦における、獲得勝ち点2.当該チーム同士の対戦における、得失点差3.当該チーム同士の対戦における、ゴール数4.1〜3を適用後においても2チーム以上に差がつかない場合は、それらのチームのみを対象に再び1〜3を適用して比較する。それでも決着しない場合は、5.以下へ進む。5.当該チームの全試合における、得失点差6.当該チームの全試合における、ゴール数7.比較対象が2チームのみで、グループリーグの最終戦で直接対決した結果、上記基準で差がつかないときはPK戦を行う。8.当該チームの全試合における、フェアプレーポイント9.当該チームの予選の総合ランキングの優劣。ただし、比較対象に開催国のドイツが含まれている場合は抽選を行う。