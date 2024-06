英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

account for

〜の割合を占める

〜を説明する(= explain)

(主語が)〜の理由になっている(= explain)

ぁ兵腓房け身で)〜の所在・消息が確認できる

account for

「割合を占める」「説明する」「所在が分かる」

account for 〜は上記のように様々な意味を持つ重要表現だ。

まず、「農産物は全輸出の20%を占めている」のように「(主語は)〜の割合を占める」という意味で使われる。

この他「〜を説明する」という意味でも用いる。explainと似た意味だが、「なぜそんなことをしたのか説明する」のように「自分の行動や起きたことの理由などを説明する、釈明する、説明責任を果たす」のようなニュアンスで使うことが多い。

また、「悪天候が売上減の理由になっている」のように「(主語が)〜の理由になっている」という使い方もする。これも「売上減の理由は悪天候で説明がつく」のように、△汎韻検崟睫世垢襦廚琉貅錣世塙佑┐討こう。

他にも「〜の所在・消息が確認できる」という意味もある。これも「〜の所在を説明できる」という意味が元になっている。

このように幅広く使われるが、accountの中にcountが入っていることに注目しよう。accountは語源的に「(お金を)数えて決算報告をする」といった意味と関係がある。

この「報告する(=説明する)」から↓い琉嫐が生じた。

,砲弔い討蓮◆崘聖妻が輸出の20%を占める」ということは、「輸出の20%分は、農産物で説明がつく」といった具合に、ここでも「説明する」という意味が生きていると考えておこう。

〜の割合を占める

Children account for 20% of new COVID-19 cases in the state.

その州では、子どもがコロナ新規感染者の20%を占めている

Young women account for the vast majority of our readers.

若い女性がうちの読者の大半を占めている

〜を説明する(= explain)

Ted was asked to account for his actions.

テッドは自分の行動について説明するよう求められた

How do you account for his sudden change in attitude?

彼が突然態度を変えたのを、どう説明しますか?

You have to account for every penny you spent.

使ったお金は全て報告すること

◆ 「お金の使途を報告・説明する」というニュアンスで使うこともある

You know, they say there is no accounting for taste.

蓼食う虫も好き好きってよく言うじゃない

◆ There is no accounting for taste(s). は「人の好み(taste)は説明できない、蓼食う虫も好き好き」という決まり文句

(主語が)〜の理由になっている(= explain)

Well, that accounts for it.

なるほど、それで説明がつく

The bad weather may have accounted for the poor turnout.

悪天候が出席率の低さの理由かもしれなかった

Some traumatic experiences may account for Troy’s strange behavior.

何らかのトラウマが、トロイの奇行の原因かもしれない

ぁ兵腓房け身で)〜の所在・消息が確認できる

Officials were unable to account for hundreds of missing guns.

当局は行方不明の拳銃数百丁の所在をつかめなかった

Ninety-six people are now accounted for, but seven are still unaccounted for.

現在96人の所在はつかめているが、7人が行方不明のままだ

◆ be accounted/unaccounted forで「(主語の)所在がつかめている/いない」

Is everyone accounted for?

全員の消息はつかめているか?

□ attitude(名)態度

□ turnout(名)出席者数、投票率

□ traumatic(形)トラウマになるような

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)