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Children account for 20% of new COVID-19 cases in the state.
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Young women account for the vast majority of our readers.
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Ted was asked to account for his actions.
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How do you account for his sudden change in attitude?
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You have to account for every penny you spent.
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You know, they say there is no accounting for taste.
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¢¡ There is no accounting for taste(s). ¤Ï¡Ö¿Í¤Î¹¥¤ß¡Êtaste¡Ë¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢èú¿©¤¦Ãî¤â¹¥¤¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤êÊ¸¶ç
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Well, that accounts for it.
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The bad weather may have accounted for the poor turnout.
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Some traumatic experiences may account for Troy¡Çs strange behavior.
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Officials were unable to account for hundreds of missing guns.
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Ninety-six people are now accounted for, but seven are still unaccounted for.
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Is everyone accounted for?
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