¿ûÁ°¼óÁê¤Î´ßÅÄÈãÈ½¤¬ÇÈÌæ¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡× Î©·û¤ËàÉ¬¾¡Ë¡áÅÁ¼ø
¡¡£¹·î¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤òÁ°¤Ë¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿û»á¤Ï£²£¶ÆüÈ¯Çä¤Î·î´©»ï¡Ö£È£á£î£á£ä£á¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼óÁê¤Ï½èÊ¬¤ò¼«¿È¤Ë²Ê¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤À¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿û»á¤¬¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿û»á¤Ï£²£³Æü¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤âÂà¿ØÍ×µá¤È¤â¼õ¤±¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤É´ßÅÄ»á¤ÎÀÕÇ¤¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤âÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀ¯¸¢¸òÂå¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿û»á¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç´ßÅÄ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÅÞÆâ¤Î°ìÉôµÄ°÷¤Ï¡Ö¼ã¼êµÄ°÷¤Ëà¼«Ì±ÅÞºÆÀ¸á¤òÂ÷¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼ã¼êµÄ°÷¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿û»á¤ÎÈ¯¸À¤Ç±ÊÅÄÄ®¤¬µÞ¤Ë¥¶¥ï¤Ä¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÇÀÇÍý»Î¤Î°ÂÆ£Íµ»á¤Ï¼èºà¤Ë¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¿û»á¤¬¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¤Ë¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿û¤µ¤ó¤¬·è¤á¤¿¿Í¤¬¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¿û¤µ¤ó¤¬ÉÊÄê¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¤Ë¤ÏÀè½Ò¤Î¾®ÎÓ»á°Ê³°¤ËÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¡¢²ÃÆ£¾¡¿®¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡¢²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤Ê¤É¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¹ñÌ±¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÀÐÇË»á¤À¤¬¡Ä¡£°ÂÆ£»á¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÃç´Öºî¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡£ÀÐÇËÇÉ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏª½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊÝ¼éÇÉ¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¹ñÌ±¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤ä¾®Àô»á¤é¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Ö¤Á¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¼º¤ï¤ì¤¿£²£°Ç¯¤¬£³£°Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ï¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡À¯¸¢¸òÂå¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤È¤«¤Ç´ú¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¡¢ºâÌ³¾Ê¤âÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ÐºÑºÆÀ¸¤À¤±¤Ç¿®¤òÌä¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¯¸¢¸òÂå¸å¤·¤Ð¤é¤¯à¤Í¤¸¤ì¹ñ²ñá¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö½°µÄ±¡¤Ç¤Ç¤¤¿ÇÈ¤ò¾Ã¤µ¤º¤Ë¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¯¸¢¸òÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¿û»á¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡£