じつはいま「SM婚」が増えている…「SMに興味がある」と答えた女性の「驚愕の割合」

増加傾向にある「SM婚」

結婚を決めるもっとも大きな要素――、それは性的嗜好だとする男女が、今、静かに、深く、増えつつあるようだ。

今回、そんな性的嗜好の一致、互いにSM(サド・マゾヒズム)を求めたことをきっかけに出会い、結婚した男女に話を聞き、令和の時代における婚活と結婚後の現状についてレポートしたい。

そこにはSMというワードから連想するにはあまりにも意外な展開と結果が待ち受けていた。そんなSM嗜好の人たちにとっては垂涎の的といわれているSM婚のリアルについて報告する。

誰もあからさまに口にしないだけで夫婦にとって性的嗜好の一致はとても大切なことなのかもしれない――。

古い話で恐縮だが、今から10年前、タレントの益若つばささんが、テレビ番組出演時、結婚していた頃は、性にあまり重きを置いていなかったものの、離婚後、「すごい大切なことではないか」とその考えが変わったと告白。当時、この益若さんの告白が話題となった。

その益若さんが関心を持っていると話したのがSMである。どうもこのSMという性的嗜好を持つ人は、時代を問わず一定数いるようだ。

こんな調査結果がある。集英社のwebマガジン『MORE』の特集、「【20代〜30代女子のセックス事情】500人に聞く!経験人数や好きな体位は?リアル体験談まとめ」(2021年9月9日付記事 )によると、SMプレイを経験した事のある人の割合は8.9%(複数回答可)だった。この調査では、他にも、「野外プレイ22.5%」「アナルセックス11%」という結果も出ている。

営みに国籍は関係ない

SM界隈の人たちによると、ときにこの野外プレイやアナルセックスはSMという行為に含まれるという考え方もあるそうだ。

そうすると、やや乱暴な物言いで恐縮だが、野外プレイ、そしてアナルセックスの回答結果も含めると、かなりの数の人がSM行為を行っているといえるのではないだろうか。

事実、次のような研究結果もある。海外の学術誌『The Journal of Sex Research』(Volume 60, 2023 - Issue 4)に掲載されている論文、『The Prevalence of BDSM in Finland and the Association between BDSM Interest and Personality Traits』によると、北欧の国、フィンランドの人々8000人を調査。結果、男性の36%、女性の38%がSMに興味を持っていることがわかった。

日本とは国情も大きく異なる、遠く離れた異国で暮らす人々の話かもしれない。だが、人類の営みである性の話である。日本とフィンランド、その調査結果にさほど大きな隔たりはないのではないだろうか。

さらに、また次に挙げる調査結果をみれば余計にその思いを強くする。

セクシャルヘルスケアを提唱しているブランド、ラブコスメでは413人の女性を対象にアンケート調査を行ったが、SMに興味があると回答した女性は326人いた。調査対象者のうち実に78.9%だ。

SMに興味のある男女は多い

一方、男性を対象にしたこの手の調査結果はどうか。

女性向けアダルト映像制作・販売のla Covilunaが20代から40代男性200人を対象に同様の調査を行っているが、「SMプレイ(ソフトなものも含めて)に興味がありますか?」との質問には、64%が「ある」、36%が「ない」との回答が寄せられている。

ここではさらに踏み込んで、「今までにSMのプレイをしたことがありますか?(ソフトなものも含めて)」との質問では、「ある」が48%、「ない」が52%だった。

これらの結果から見る限り、日本の成人男女の実に多くがSMに興味を持っていることがわかる。はたして興味だけだろうか。成人男女である。興味だけで済まないだろう。

もっとも、今の時代、SM嗜好の人が同好の士と出会うことは実に容易である。

街に繰り出せばSM嗜好の人が集うバーやラウンジもある。インターネットに目をやれば、SM嗜好への特化で話題の『LUNA』にみられるマッチングサイトのみならず、既存の数あるマッチングサイトでも、「関東」「関西」といった現住所地と同じく、「SM」という区分けが設けられているものもあるくらいだ。

とはいえ、SM嗜好の人たち何人かに聞いた限りでは、今、SMでの出会いを求めるなら、意外にもバーやラウンジといった「リアルの場」の方が、難しい状況にあるという。

なぜならこれらの場は、SMについての会話(SM論や蘊蓄)を酒と食事とともに楽しむところだからだそう。

出会いの場はネットが主流

そうした背景もありSMでの男女の出会いを求めるならば、やはりその主戦場はネットとなる。

かつてに比べSMは、随分と一般社会に浸透し、市民権を得つつある。それでも職場の同僚や友人相手に、「私、SM嗜好で」と話す人は、まずいないだろう。

やはり、どんなにポピュラー化してもSM嗜好は、世間では特殊性癖として扱われるのだろう。これは、今後もずっと変わらないと思われる。その点でもSMでの出会いの場はネットという状況が続くのではないだろうか。

