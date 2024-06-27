宝塚記念3着ベラジオオペラ（牡4＝上村）は放牧。

同4着プラダリア（牡5＝池添）は放牧を挟んで京都大賞典（10月6日）から香港ヴァーズ（12月8日、シャティン）を予定。

ドバイワールドC5着ドゥラエレーデ（牡4＝池添）は武豊と新コンビでエルムS（8月4日、札幌）。

米子S2着ディオ（牡5＝辻野）、同5着メイショウシンタケ（牡6＝千田）は関屋記念（8月11日、新潟）。

NHKマイルC13着ダノンマッキンリー（牡3＝藤原）はキーンランドC（8月25日、札幌）。

大沼S1着サヴァ（牡6＝上村）、同9着タガノクリステル（牝5＝長谷川）はマリーンS（7月6日、函館）。

同5着フルム（牡5＝浜田）はエルムS（8月4日、札幌）。

パラダイスS10着ドロップオブライト（牝5＝福永）は菅原明と初コンビでCBC賞（8月18日、中京）。

白富士S3着フライライクバード（セン7＝福永）は戸崎とコンビ継続で関越S（7月27日、新潟）。

新潟牝馬S1着メモリーレゾン（牝5＝長谷川）は小倉記念（8月11日、中京）。

マーメイドS12着ジューンオレンジ（牝4＝長谷川）は京成杯AH（9月8日、中山）。

天保山S4着アルファマム（牝5＝佐々木）はNST賞（8月18日、新潟）。

松風月S11着イスラアネーロ（牡5＝吉村）は安達太良S（7月13日、福島）。

シルクロードS3着エターナルタイム（牝5＝中川）は福島テレビオープン（7月14日）。

千葉S8着デュアリスト（牡6＝福永）は斎藤と再コンビでアイビスSD（7月28日、新潟）。最後2頭はサンデーレーシングが公式サイトで発表。

【2歳次走】

京都未勝利勝ちショウナンザナドゥ（牝＝松下）は放牧を挟んでアルテミスS（10月26日、東京）へ。

函館新馬勝ちヤンキーバローズ（牡＝上村）は函館2歳S（7月13日）へ。