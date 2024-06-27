¡Úµð¿Í¡ÛàÆó·³¹ß³ÊáºäËÜÍ¦¿Í¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¡×¤ò¤«¤±¤¿ÇØ·Ê
¡¡Í¥¤·¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ä¡£µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò£²£¶Æü¤ËËõ¾Ã¤·¤¿¡£ºäËÜ¤ÎÆó·³Íî¤Á¤Ïº£µ¨½é¤Ç¡¢¸Î¾ã°Ê³°¤Ç¤ÏÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£°£·Ç¯°ÊÍè¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Çº¤á¤ëÇØÈÖ¹æ£¶¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£ºäËÜ¤Ï£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë£¶£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£´ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÂÇÅÀ¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¡£Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é¤â³°¤ì¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ëõ¾Ã¤ÎÍýÍ³¤¬ÉÔ¿¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦£±²ó¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤ò¸«Ä¾¤¹¡£µ»½Ñ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¡ÖÊÌ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀàÆÇá¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¬¡¢ºäËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ê¤ê¤ÎºÇÂç¸Â¤ÎÇÛÎ¸¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¡£ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤ÏÁêÅö¤Ê»ö¾Ý¡£Æó·³¹ß³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢½ª»ÏÈá´ÑÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò¼çÎÏ¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¡¢¼ç¾¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ºäËÜ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¡£¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¤Ç°ì·³¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤À¤í¤¦¡£»Ø´ø´±¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºäËÜ¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤ë¸åÇÚ¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÈ¯Ê³¤òÂ¥¤¹à¥à¥Áá¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡