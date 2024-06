SHINeeの最新音楽映像作品『SHINee WORLD VI[PERFECT ILLUMINATION]JAPAN FINAL LIVE in TOKYO DOME』が、初週1.7万枚を売り上げ、6月27日発表の最新「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」で初登場1位を獲得した。SHINeeの同ランキング1位獲得は、2018年7月9日付の『SHINee WORLD THE BEST 2018 〜FROM NOW ON〜 in TOKYO DOME』以来6年ぶり、自身通算2作目の1位獲得となった。

本作は、SHINeeが歩んできた歴史を感じることのできる2日間限りの特別なセットリストで、ファンと共に作り上げた5度目の東京ドーム公演の様子を収めた映像作品になっている。DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始BDランキングは2008年7月7日付〜集計開始ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始<クレジット:オリコン調べ(2024年7月1日付:集計期間:2024年6月17日〜6月23日)>