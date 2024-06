マクドナルドが展開する、専任バリスタが「本格カフェコーヒー」を提供するコーナー“McCafé by Barista (マックカフェ バイ バリスタ)”

「McCafé by Barista」の人気メニューがマクドナルド店舗で楽しめるようになり1周年を迎えることを記念した新メニュー「オレオ クッキー チョコミントフラッペ」が登場します☆

マクドナルド「オレオ クッキー チョコミントフラッペ」

発売日:2024年7月3日(水)

価格:490円(税込)〜

販売時間:店舗の営業時間に準ずる(McCafé by Baristaは9:00〜22:00まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗 ※一部の店舗は除く

併設型のカフェコーナー“McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)”の限定メニューとして販売してきたフラッペやスムージー、マカロンが全国の店舗でも購入できるようになった「マクドナルド」

今では全国約3,000店舗中2,300以上の店舗にて、気軽かつ自由なマクドナルドらしいカフェ体験が楽しめるようになり、多くの方から人気を博しています。

“McCafé by Barista”のメニューが全国の店舗で購入できるようになってから、2024年4月に1周年を迎えます。

そんなMcCafé by Baristaの店舗販売1周年を記念した新メニューとして「オレオ クッキー チョコミントフラッペ」が登場!

やさしい甘さのホワイトチョコ、爽やかなミント、ほろ苦いオレオクッキーが合わさったドリンクベースに、クリーミーでなめらかなホイップクリームとチョコソース、カラフルなミント味のキャンディがトッピングされた、初夏らしい爽やかな期間限定の新作フラッペです。

スッキリとした甘さと、ザクザク食感のオレオクッキーが生み出す絶妙なコンビネーションと、カラフルなかわいらしいルックスもポイント。

チョコミント好きのみなさんはもちろんのこと、フラッペ好きの方も楽しめるメニューです☆

マカロン グリーンアップル

販売期間:2024年7月3日(水)〜なくなり次第終了

価格:190円(税込)〜

1周年記念として、2023年の冬に販売され、大好評だった「マカロン グリーンアップル」も期間限定で再登場します。

ホイップとの相性も良く、アップルの香りと隠し味のシナモンがポイント。

オレオクッキーチョコミントフラッペにディップする食べ方もおすすめです☆

広瀬すずさん×山下智久さんがチョコミントの魅力を全力アピールする新TVCM

タイトル:マックカフェ「しあわせすぎるっ!チョコミント」篇

放映開始日:2024年7月2日(火)

放送エリア: 全国(一部地域を除く)

7月2日から放映予定の新TVCMに、McCaféのアンバサダーを務める広瀬すずさんと山下智久さんの名コンビが再び登場します!

広瀬すずさんと山下智久さんが登場したのは、ある街の一角に設けられた屋外ステージ。

チョコミントをこよなく愛する“チョコミン党”のファンたちに向けて、広瀬さんと山下さんは、さわやかでかわいい「オレオ クッキー チョコミントフラッペ」の魅力を熱くアピールします。

ミントカラーのステージ上で繰り広げられる 2 人のパフォーマンスに大きく盛り上がる観衆。

マックフライポテトをディップしてさらに楽しむ姿にも注目です☆

1周年にふさわしい、見た目にも華やかな期間限定のフラッペとマカロン。

マクドナルドにて2024年7月3日より期間限定で販売される「オレオ クッキー チョコミントフラッペ」と「マカロン グリーンアップル」の紹介でした☆

