チェコvsトルコ スタメン発表
[6.26 EURO2024グループリーグ第3節](フォルクスパルクシュタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[チェコ]
先発
GK 1 J. Staněk
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 R. Hranáč
DF 18 L. Krejčí
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 7 アントニン・バラーク
MF 9 アダム・フロジェク
MF 14 L. Provod
MF 15 D. Jurásek
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
FW 13 M. Chytil
控え
GK 16 マチェイ・コバージュ
GK 23 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 M. Vitík
DF 12 D. Douděra
DF 24 T. Vlček
MF 8 P. Ševčík
MF 17 バーツラフ・チェルニー
MF 20 O. Lingr
MF 21 L. Červ
MF 25 P. Šulc
MF 26 M. Jurásek
FW 10 パトリック・シック
FW 11 J. Kuchta
FW 19 T. Chorý
監督
Ivan Hašek
[トルコ]
先発
GK 1 フェーミ・ギュノク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 4 S. Akaydin
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 F. Kadıoğlu
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 15 サリフ・エズジャン
MF 16 İ. Yüksek
MF 19 ケナン・ユルディズ
FW 21 B. Yılmaz
控え
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
GK 23 U. Çakır
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 13 A. Kaplan
DF 22 カーン・アイハン
MF 5 オカイ・ヨクシュル
MF 6 O. Kökçü
MF 17 İ. Kahveci
FW 7 K. Aktürkoğlu
FW 9 ジェンク・トスン
FW 11 Y. Yazıcı
FW 24 S. Kılıçsoy
FW 25 Y. Akgün
FW 26 B. Yıldırım
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
※28:00開始
<出場メンバー>
[チェコ]
先発
GK 1 J. Staněk
DF 3 トマーシュ ホレシュ
DF 4 R. Hranáč
DF 18 L. Krejčí
MF 5 ブラディミール・ツォウファル
MF 7 アントニン・バラーク
MF 9 アダム・フロジェク
MF 14 L. Provod
MF 22 トマーシュ・ソウチェク
FW 13 M. Chytil
控え
GK 16 マチェイ・コバージュ
GK 23 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 2 ダビド・ジマ
DF 6 M. Vitík
DF 12 D. Douděra
DF 24 T. Vlček
MF 8 P. Ševčík
MF 17 バーツラフ・チェルニー
MF 20 O. Lingr
MF 21 L. Červ
MF 25 P. Šulc
MF 26 M. Jurásek
FW 10 パトリック・シック
FW 11 J. Kuchta
FW 19 T. Chorý
監督
Ivan Hašek
[トルコ]
先発
GK 1 フェーミ・ギュノク
DF 3 メリフ・デミラル
DF 4 S. Akaydin
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 F. Kadıoğlu
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 15 サリフ・エズジャン
MF 16 İ. Yüksek
MF 19 ケナン・ユルディズ
FW 21 B. Yılmaz
控え
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
GK 23 U. Çakır
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 13 A. Kaplan
DF 22 カーン・アイハン
MF 5 オカイ・ヨクシュル
MF 6 O. Kökçü
MF 17 İ. Kahveci
FW 7 K. Aktürkoğlu
FW 9 ジェンク・トスン
FW 11 Y. Yazıcı
FW 24 S. Kılıçsoy
FW 25 Y. Akgün
FW 26 B. Yıldırım
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります