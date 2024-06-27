[6.26 EURO2024グループリーグ第3節](フォルクスパルクシュタディオン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[チェコ]

先発

GK 1 J. Staněk

DF 3 トマーシュ ホレシュ

DF 4 R. Hranáč

DF 18 L. Krejčí

MF 5 ブラディミール・ツォウファル

MF 7 アントニン・バラーク

MF 9 アダム・フロジェク

MF 14 L. Provod

MF 15 D. Jurásek

MF 22 トマーシュ・ソウチェク

FW 13 M. Chytil

控え

GK 16 マチェイ・コバージュ

GK 23 ヴィテツラフ ヤロシュ

DF 2 ダビド・ジマ

DF 6 M. Vitík

DF 12 D. Douděra

DF 24 T. Vlček

MF 8 P. Ševčík

MF 17 バーツラフ・チェルニー

MF 20 O. Lingr

MF 21 L. Červ

MF 25 P. Šulc

MF 26 M. Jurásek

FW 10 パトリック・シック

FW 11 J. Kuchta

FW 19 T. Chorý

監督

Ivan Hašek

[トルコ]

先発

GK 1 フェーミ・ギュノク

DF 3 メリフ・デミラル

DF 4 S. Akaydin

DF 18 メルト・ミュルドゥル

DF 20 F. Kadıoğlu

MF 8 アルダ・ギュレル

MF 10 ハカン・チャルハノール

MF 15 サリフ・エズジャン

MF 16 İ. Yüksek

MF 19 ケナン・ユルディズ

FW 21 B. Yılmaz

控え

GK 12 アルタイ・バユンドゥル

GK 23 U. Çakır

DF 2 ゼキ・チェリク

DF 13 A. Kaplan

DF 22 カーン・アイハン

MF 5 オカイ・ヨクシュル

MF 6 O. Kökçü

MF 17 İ. Kahveci

FW 7 K. Aktürkoğlu

FW 9 ジェンク・トスン

FW 11 Y. Yazıcı

FW 24 S. Kılıçsoy

FW 25 Y. Akgün

FW 26 B. Yıldırım

監督

ヴィンチェンツォ モンテッラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります