[6.26 EURO2024グループリーグ第3節](ヴェルティンス・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ジョージア]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 O. Kakabadze

DF 3 L. Dvali

DF 4 グラム・カシア

DF 14 ルカ・ロチョシュビリ

DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ

MF 6 G. Kochorashvili

MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ

MF 17 O. Kiteishvili

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ

控え

GK 1 ギオルギ・ロリア

GK 12 L. Gugeshashvili

DF 5 S. Kverkvelia

DF 13 G. Gocholeishvili

DF 24 J. Tabidze

MF 16 N. Kvekveskiri

MF 18 S. Altunashvili

MF 20 A. Mekvabishvili

MF 21 G. Tsitaishvili

MF 23 S. Lobjanidze

MF 26 G. Sigua

FW 8 B. Zivzivadze

FW 9 Z. Davitashvili

FW 11 G. Kvilitaia

FW 19 L. Shengelia

監督

サニョルウィリー

[ポルトガル]

先発

GK 22 ディオゴ コスタ

DF 13 ダニーロ・ペレイラ

DF 14 ゴンサロ イナシオ

DF 24 アントニオ シルヴァ

MF 5 ディオゴ・ダロト

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 11 ジョアン・フェリックス

MF 15 João Neves

MF 25 ペドロ・ネト

MF 26 Francisco Conceição

FW 7 クリスティアーノ・ロナウド

控え

GK 1 ルイ・パトリシオ

GK 12 ジョゼ・サ

DF 2 ネウソン・セメド

DF 3 ペペ

DF 4 ルベン・ディアス

DF 19 ヌーノ・メンデス

DF 20 ジョアン・カンセロ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 ベルナルド・シウバ

MF 16 マテウス・ヌネス

MF 18 ルベン・ネベス

MF 23 ビティーニャ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 21 ディオゴ・ジョタ

監督

ロベルト マルティネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります