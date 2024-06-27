ジョージアvsポルトガル スタメン発表
[6.26 EURO2024グループリーグ第3節](ヴェルティンス・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 O. Kakabadze
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
MF 6 G. Kochorashvili
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 17 O. Kiteishvili
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 1 ギオルギ・ロリア
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 5 S. Kverkvelia
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 24 J. Tabidze
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 18 S. Altunashvili
MF 20 A. Mekvabishvili
MF 21 G. Tsitaishvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 9 Z. Davitashvili
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
[ポルトガル]
先発
GK 22 ディオゴ コスタ
DF 13 ダニーロ・ペレイラ
DF 14 ゴンサロ イナシオ
DF 24 アントニオ シルヴァ
MF 5 ディオゴ・ダロト
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 11 ジョアン・フェリックス
MF 15 João Neves
MF 25 ペドロ・ネト
MF 26 Francisco Conceição
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
控え
GK 1 ルイ・パトリシオ
GK 12 ジョゼ・サ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 3 ペペ
DF 4 ルベン・ディアス
DF 19 ヌーノ・メンデス
DF 20 ジョアン・カンセロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 16 マテウス・ヌネス
MF 18 ルベン・ネベス
MF 23 ビティーニャ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 21 ディオゴ・ジョタ
監督
ロベルト マルティネス
※28:00開始
<出場メンバー>
[ジョージア]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 O. Kakabadze
DF 3 L. Dvali
DF 4 グラム・カシア
DF 14 ルカ・ロチョシュビリ
DF 15 ジョルジ・グヴェレシアニ
MF 6 G. Kochorashvili
MF 10 ギオルギ チャクヴェターゼ
MF 17 O. Kiteishvili
FW 22 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 1 ギオルギ・ロリア
GK 12 L. Gugeshashvili
DF 5 S. Kverkvelia
DF 13 G. Gocholeishvili
DF 24 J. Tabidze
MF 16 N. Kvekveskiri
MF 18 S. Altunashvili
MF 20 A. Mekvabishvili
MF 21 G. Tsitaishvili
MF 23 S. Lobjanidze
MF 26 G. Sigua
FW 8 B. Zivzivadze
FW 9 Z. Davitashvili
FW 11 G. Kvilitaia
FW 19 L. Shengelia
監督
サニョルウィリー
[ポルトガル]
先発
GK 22 ディオゴ コスタ
DF 13 ダニーロ・ペレイラ
DF 14 ゴンサロ イナシオ
DF 24 アントニオ シルヴァ
MF 5 ディオゴ・ダロト
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 11 ジョアン・フェリックス
MF 15 João Neves
MF 25 ペドロ・ネト
MF 26 Francisco Conceição
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
控え
GK 1 ルイ・パトリシオ
GK 12 ジョゼ・サ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 3 ペペ
DF 4 ルベン・ディアス
DF 19 ヌーノ・メンデス
DF 20 ジョアン・カンセロ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 16 マテウス・ヌネス
MF 18 ルベン・ネベス
MF 23 ビティーニャ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 21 ディオゴ・ジョタ
監督
ロベルト マルティネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります