元フィギュアスケートの06年トリノ、10年バンクーバー五輪代表の安藤美姫さん(36)が26日までにX(旧ツイッター)を更新。英文での投稿が話題となっている。

暗がりの中、白字で「"I can't take it anymore." I feel really burned out.」とつづられた画像をアップ。意味は「『もう我慢できない』本当に燃え尽きたような気がします」。

さらに英文でも投稿しており、日本語に訳すと「ここには誰も信頼できない」「誰かの人生…心を破壊する可能性があるとき、彼らはどのように感じるのか…」「あなたは微笑むことができ、傷つけても大丈夫だと感じられるのでしょうか」「あなたたちは真実を知りません…」などと書き込んでいた。

さらにその投稿を引用する形でハッシュタグだけを投稿。「#life #人生 #feel #感情 #tired #疲れた #why #疑問」とつづっていた。

一連の投稿に対し、コメント欄には「美姫ちゃん、、元気出して欲しいです」「いつだって美姫ちゃんの味方です。これからもずっと応援しています」「なにがあったんですか 美姫ちゃんのこと信じてますよー!」などと書き込まれていた。