今日の歴史（６月２７日）
１９０７年：募兵令公布
１９５０年：北朝鮮軍の侵攻を受け、韓国政府が首都を大田に臨時移転
１９５０年：国連安全保障理事会が韓国軍支援を決議、トルーマン米大統領が米軍に朝鮮半島への出動命令
１９５１年：李承晩（イ・スンマン）大統領が朝鮮戦争の休戦反対声明を発表
１９７０年：京釜高速道路完工
１９８４年：大邱―光州を結ぶ８８オリンピック高速道路開通
１９８９年：情報機関、国家安全企画部（現・国家情報院）が平和民主党の徐敬元（ソ・ギョンウォン）国会議員を北朝鮮密入国容疑で逮捕
１９９５年：第１回統一地方選挙実施
２０００年：日本大衆文化の第３次開放を発表
２０００年：北朝鮮にある金剛山ホテルで南北赤十字会談開催
２００７年：中道統合民主党が誕生
２００７年：済州火山島と溶岩洞窟群が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録
２００８年：北朝鮮が寧辺原子炉の冷却塔を爆破
２００９年：朝鮮王陵４０基がユネスコの世界文化遺産に登録
２０１０年：韓国初の通信・海洋・気象衛星「千里眼」の打ち上げ成功
１９５０年：北朝鮮軍の侵攻を受け、韓国政府が首都を大田に臨時移転
１９５０年：国連安全保障理事会が韓国軍支援を決議、トルーマン米大統領が米軍に朝鮮半島への出動命令
１９５１年：李承晩（イ・スンマン）大統領が朝鮮戦争の休戦反対声明を発表
１９７０年：京釜高速道路完工
１９８４年：大邱―光州を結ぶ８８オリンピック高速道路開通
１９８９年：情報機関、国家安全企画部（現・国家情報院）が平和民主党の徐敬元（ソ・ギョンウォン）国会議員を北朝鮮密入国容疑で逮捕
２０００年：日本大衆文化の第３次開放を発表
２０００年：北朝鮮にある金剛山ホテルで南北赤十字会談開催
２００７年：中道統合民主党が誕生
２００７年：済州火山島と溶岩洞窟群が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録
２００８年：北朝鮮が寧辺原子炉の冷却塔を爆破
２００９年：朝鮮王陵４０基がユネスコの世界文化遺産に登録
２０１０年：韓国初の通信・海洋・気象衛星「千里眼」の打ち上げ成功