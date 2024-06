【「あなたがしてくれなくても」13巻】6月27日 発売価格:726円

双葉社は、マンガ「あなたがしてくれなくても」の13巻を6月27日に発売する。価格は726円。

本作はハルノ晴氏が手掛ける大人の恋愛マンガ。累計発行部数は1,000万部を突破しており、2023年4月にはドラマ化も果たした。

セックスレスをテーマとした作品で、夫との夜の関係に悩む32歳の女性・吉野みちが、同じく妻との関係に悩む会社の先輩・新名誠と“戦友”になり、お互いに支え合っていく物語となっている。

今回発売される13巻の表紙では、ついに再会したみちと誠がやさしい瞳で見つめ合う姿が描かれている。

【「あなたがしてくれなくても」13巻あらすじ】

誠と再会したみち。約束通り各々のパートナーと向き合い、離婚という結論を出した二人は、「戦友」としてお互いの経緯や想いを共有し……。

