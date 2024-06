【「炎の闘球女 ドッジ弾子」4巻】6月27日 発売価格:880円【「炎の闘球女 ドッジ弾子」4巻 アクリルスタンドつき特装版】6月27日 発売価格:2,600円

小学館は、マンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」の4巻を6月27日に発売する。価格は880円。また同日にはアクリルスタンドつき特装版も2,600円で発売される。

本作はこしたてつひろ氏が「週刊コロコロコミック」で連載している作品。「炎の闘球児 ドッジ弾平」の正統続編にあたり、弾平の娘・弾子が最強のドッジボールチームを作っていく熱血スポーツマンガとなっている。

4巻通常版の表紙にはかわいい私服姿の羽仁衣、特装版の表紙にはドローンを駆使して闘うクールな羽仁衣が描かれている。

なお特装版には「弾子オールスターチーム幼児化アクスタ」が付いており、弾平、弾子、萌愛、珍子、平子、柔里、羽仁衣が収録されている。

【「炎の闘球女 ドッジ弾子」4巻あらすじ】

裏の世界の最強チーム降臨!

伝説の闘球児弾平の娘、

一撃弾子!危険な闘球大会、“裏”闘球大会で

アメリカチームUSバッファローズ、さらに修羅の国から出づる最強チームブラックアーマーズの真価が明らかに!

過激さを増し続ける現代のスポーツ列伝を目撃せよ。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.