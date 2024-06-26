¶¦»ºÅÞ¡¦»³ÅºÂó»á¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÏ¡çÖ»á¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤ÎÁªµóÀï¤ò¥Á¥¯¥ê
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î»³ÅºÂóÀ¯ºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï£²£¶Æü¡¢µÈÎÉ¤è¤·»Ò»²±¡µÄ°÷¤ÈÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¡ô¤¢¤Ê¤¿¤È¼¡¤ÎÅìµþ¤Ø¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¶¦»ºÅÞ¤ÏÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Ï¡çÖ»á¤Ø¤Î±þ±ç¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³Åº»á¤ÈµÈÎÉ»á¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É±ØÅìÆî¸ý¤Ç¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤ò¤ªÇÛ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¸¢¼Ô¤Ë¥Ó¥é¤òÇÛ¤ê±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡»³Åº»á¤ÏÏ¡çÖ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÔÃÎ»öÁªµó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÅêÉ¼Àè¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â·ë¹½¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¾®ÃÓ¡ÊÉ´¹ç»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸½¿¦¡¢¤½¤ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ï¡çÖ¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤¬¤µ¤ì¤Æ¡¢¡ÊÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡Ë´üÂÔ¡¢¶½Ì£¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£ÅêÉ¼¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â´Þ¤á¤Æ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤ÏÏ¢Æü¡¢¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¿¤Á¤Î±þ±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÅÔÆâ³ÆÃÏ¤ÇÁªµóÀï¤òÅ¸³«¡£°ìÊý¡¢¾®ÃÓ»á¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¸øÌ³¤òÍ¥Àè¤·³¹Æ¬³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡Ö¤Û¤«¤Î¿Ø±Ä¤Î¸õÊä¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤ª¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÏÊÌ¤Ë³¹Æ¬±éÀâ¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½°±¡Åìµþ£±£µ¶è¡ËÊäÁª¤Î»þ¤Ë²µÉð¤µ¤ó¤Î£±£²Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤Î¤¦¤Á£¹Æü¤°¤é¤¤½Ð¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡£¤´¼«¿È¤Î£´Ç¯Á°¤Ë¤âÁêÅö¡Ê³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ìÄê¤ÎÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÔÌ±¤ËÂÐ¤·Ä¾ÀÜ¡¢À¯ºö¤ò¸ì¤ê¤«¤±¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÅÔÌ±¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾å¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁªµóÀï¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÏ¡çÖ»á¤¬¾®ÃÓ»á¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤À¡£
¡¡»³Åº»á¤ÏÁªµóÃæÈ×Àï¤Ë¡Ö¤½¤Îº¹¤òµÍ¤á¤Æ¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸°¤Ï¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ¢¶â¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Î¾®ÃÓÅÔÀ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»ÔÌ±¤ÈÌîÅÞ¤Îà¥ª¡¼¥ëÅìµþá¤ÎÏ¡çÖ¤µ¤ó¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹½¿Þ¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë¤¹¤Ù¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£