富田美憂、アーティスト活動5周年記念の2ndアルバム8/28発売＆ワンマンライブ開催決定
2024年11月にアーティスト活動5周年を迎える声優・アーティストの富田美憂が、2枚目のフルアルバム『Violet Bullet』を8月28日(水)に発売決定。あわせて新アーティスト写真も公開した。
オリジナルフルアルバムのリリースは2021年6月の1stアルバム『Prologue』以来、約3年2か月ぶり。今作はタイトルにも表現されているとおり、彼女自身の芯の強さや攻めの姿勢が表現された楽曲群で構成された意欲作だ。
11月には本アルバムを引っ提げて＜富田美憂 3rd LIVE 〜Violet Bullet〜＞の開催が決定。前回はコンセプトアルバム『Fizzy Night』の世界観に沿って、コンセプチュアルなライブを繰り広げたが、3回目となる本ワンマンライブでは疾走感あるステージをバンドと共に作り上げていく。
リリース情報
2024年8月28日発売
【初回限定盤 CD＋Blu-ray】 COZX-2114~5 ￥4,400（税込）
【通常盤 CD Only】 COCX-42328 ￥3,300（税込）
＜CD 収録内容＞
M01. Ever Changing Violet 作詞：金子麻友美 作曲・編曲：睦月周平
M02. OveR 作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部 剛
M03. Silent Beat 作詞・作曲・編曲：Aira
M04. Make a New Day 作詞・作曲・編曲：YouSee
M05. Dear Teddy 作詞：宮嶋淳子 作曲・編曲：トミタカズキ
M06. la la lai 作詞・作曲・編曲：イトイ
M07. Sweet Sweet Sweat 作詞・作曲・編曲：園田健太郎
M08. Oblivion 作詞・作曲：綿貫直行 編曲：Aira
M09. Stellar 作詞：富田美憂 作曲・編曲：滝澤俊輔
M10. Paradoxes 作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：坂部 剛
＜Blu-ray 収録内容＞
01. Ever Changing Violet Music Video
02. Ever Changing Violet メイキング映像
03. OveR Music Video
04. Paradoxes Music Video
ライブ・イベント情報
2024年11月10日（日）豊洲PIT
＜富田美憂オフィシャルファンクラブ 「＋you」会員チケット先行＞
◎受付期間：2024年8月5日（月） 昼12:00 〜 8/19(月) 23:59https://tomitamiyu.com/
関連リンク◆富田美憂 アーティストオフィシャルサイト
◆富田美憂 オフィシャルYouTubeチャンネル