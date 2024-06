シリーズ実写版「ONEPIECE」シーズン2の追加キャストが発表された。常識を超えた冒険の海“偉大なる航路(グランドライン)”での航海を描くシーズン2に、“スケールの大きい”キャラクターたちが参戦する。

バロックワークスのに続き、シーズン2での登場が判明したキャラクターは、巨人族のドリーとブロギー、元ロジャー海賊団の船医であるクロッカスの3人だ。ドリー役にはドラマ「Getroud met rugby(原題)」のヴェルナー・コーツァー、ブロギー役には『ブロークン・ダークネス』などで存在感を放つブレンダン・マーリー、クロッカス役には、『シャーロック・ホームズ』シリーズやなどに出演するベテラン&演技派のクライヴ・ラッセルが起用された。彼らの登場で“スケールアップ”したシーズン2の物語の続報を待ちたい。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信/(c)尾田栄一郎/集英社

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束する。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。予測不能な冒険の中で、ルフィ(演:イニャキ・ゴドイ)はゾロ(演:新田真剣佑)、ナミ(演:エミリー・ラッド)、ウソップ(演:ジェイコブ・ロメロ)、サンジ(演:タズ・スカイラー)ら信頼できる仲間たちと出会っていく。

今回発表されたキャラクターがどのような形で登場するのか、その全貌は未だ謎に包まれているが、世界各国から新たに集結した俳優陣が、シーズン1でより絆を深めた“麦わらの一味”のキャスト陣とともに紡ぐ、波乱と冒険に満ちたストーリーに注目せずにはいられない。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信。

