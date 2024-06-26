¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¤¬¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤ÃË¡×·ÑÂ³Àë¸À¡¡Ìµ½ý¤Îº£µ¨5¾¡ÌÜ¤Ë¡Ö¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë8²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£8²ó118µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÌµ½ý¤Î5Ï¢¾¡¡¢µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤Ã£¤Ê¤¬¤éËÉ¸æÎ¨¤â1ÅÀÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£Âç´Ø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿»î¹ç¤â·ë¹½Éé¤±¤òÌî¼ê¤ÎÊý¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Îº£¤Î0ÇÔ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¤Î¤Ï8²ó¤Ç¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£µå¿ô¤Ï96µå¡¢8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤â5·î19Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»Íµå¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£Ä¾µå¤Ï140¥¥íÂæÁ°È¾¤ËÍî¤Á¤ë¤Ê¤ÉÈèÏ«¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤ëÃæ¤Ç¤â¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤ì¤¿¡×¡£À¾Ìî¿¿¹°¤òÆâ³Ñ¤Ø¤ÎÄ¾µå¤ÇÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤áÌµ¼ºÅÀ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤ëº¸ÏÓ¤«¤é¤Ï¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î³«ËëÅê¼ê¤â1Ç¯ÄÌ¤·¤Æ1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö²Æ¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ1Ç¯´ÖÅê¤²Â³¤±¤¿¤¤¡×¡£¹¥Ä´Â³¤¯Âç´Ø¤ÏÀè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë