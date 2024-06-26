北山宏光、1stアルバム『ZOO』収録曲「THE BEAST」で三代目JSB今市隆二とコラボ
■「THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI」は、高速ラップが特徴の楽曲！
北山宏光が8月26日にリリースする1stアルバム『ZOO』に、北山の古くからの友人でもある三代目 J SOUL BROTHERSの今市隆二が参加する。
今市は、「THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI」に参加。北山の楽曲のなかでも、高速ラップが特徴のこの曲をコラボする。
「THE BEAST feat. RYUJI IMAICHI」が収録される1sアルバム『ZOO』は予約受付中。
リリース情報
2024.08.26 ON SALE
ALBUM『ZOO』
北山宏光 OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama
今市隆二 OFFICIAL SITE
https://avex.jp/ryuji_imaichi/
三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE
https://www.jsoulb.jp/