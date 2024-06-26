『イナズマイレブン フットボールフロンティア編』7月から再放送！ 1話あらすじ公開
テレビアニメ『イナズマイレブン フットボールフロンティア編』が、TOKYO MXで7月5日22時から再放送されることが決定した。
【画像あり】懐かしい！公開された『イナイレ』再放送記念ビジュアル
同作は、円堂守が主人公で、雷門サッカー部キャプテン。熱いサッカー魂を持った仲間達と一緒にフットボールフロンティアの頂点を目指すというストーリー。
第1話「サッカーやろうぜ！」あらすじ
雷門中学サッカー部キャプテン円堂は、校長より、次の練習試合に負けた場合は廃部と告げられる。試合相手は最強の帝国学園だ！
■キャスト
円堂守：竹内順子
豪炎寺修也：野島裕史
鬼道有人：吉野裕行
木野秋：折笠富美子
雷門夏未：小林沙苗
音無春奈：佐々木日菜子
【画像あり】懐かしい！公開された『イナイレ』再放送記念ビジュアル
同作は、円堂守が主人公で、雷門サッカー部キャプテン。熱いサッカー魂を持った仲間達と一緒にフットボールフロンティアの頂点を目指すというストーリー。
第1話「サッカーやろうぜ！」あらすじ
雷門中学サッカー部キャプテン円堂は、校長より、次の練習試合に負けた場合は廃部と告げられる。試合相手は最強の帝国学園だ！
■キャスト
円堂守：竹内順子
豪炎寺修也：野島裕史
鬼道有人：吉野裕行
木野秋：折笠富美子
雷門夏未：小林沙苗
音無春奈：佐々木日菜子