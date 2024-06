6月26日 発表

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)の最新情報などを届けるWEB番組「プロジェクトセカイ プロセカ放送局 #9」を配信し、4周年イベント「プロセカ感謝祭」の開催概要など、各最新情報を発表した。

4周年を記念した「プロセカ感謝祭」の開催が決定!

【プロジェクトセカイ プロセカ放送局#9】

毎年9月に周年を迎える「プロジェクトセカイ」だが、今年も感謝祭が開催されることが決定した。感謝祭は9月28日に開催されるが、9月27日には前夜祭が開催される。会場は横浜BUNTAI。開催決定に合わせ、キービジュアルとも言える画像が公開された。イラストはうごんばさん。今回は集合イラストだけでなく、各ユニットのイラストも公開された。

【プロセカ感謝祭】【各ユニット別イラスト】

Leo/need

MORE MORE JUMP!

Vivid BAD SQUAD

ワンダーランズ×ショウタイム

25時、ナイトコードで。

バーチャル・シンガー

イベント内容としては、9月27日の前夜祭ではオープニングアクトから始まり、「セカラジ出張版と「プロセカ放送局出張版」が行なわれる。ちなみに前夜祭では、オープニングアクトで、出演キャスト陣によるちょっとしたライブ歌唱も用意されているとか。

9月28日の感謝祭では、イベントのために書き下ろされたシナリオをキャストたちが披露する朗読会、4年間のプロセカの思い出を振り返るトークショーやミニライブも開催される。ミニライブに関しては、昼公演と夜公演でセットリストが異なるという。

出演キャストも同時に発表された。

【イベント内容】【出演キャスト】

チケット情報も発表された。前夜祭は全席指定席で、チケット購入時に自動的に座席が割り振られる(選択できない)。9月28日の感謝祭は、プレミア席(特典グッズ付)/SS席/S席/A席/着座指定のグループ席/カウンター席が用意されている。前夜祭、感謝祭共に来場者全員に特典が用意されている。詳細については今後、イベントの公式Xで発表される。

着座指定のグループ席とカウンター席はこんな感じ

今回のイベントでは、カラフルパスDELUXE・PRECIOUSの継続購入特典である「リアルイベント優先申込み」を利用することができる「アプリ内先行」抽選が実施される。「アプリ内先行」の対象は「カラフルパスDELUXE・PRECIOUSの継続購入期間が6か月以上」の人が対象となる。色々と細かい決まりがあるので確認しておくといいだろう。

【チケット価格など】【アプリ内先行対象者の条件など】

そして、早くもグッズの情報が公開された。今回販売される公式ペンライトは、ユニットカラー6色とキャラクターカラー26色の合計32色にカラーチェンジする事が可能だという。背面のボタンに1色、推しカラーを登録することができる。

この他にも、Tシャツやパーカーが用意されており、グッズの事前通販サイトで詳細が公開される。

【グッズ情報】

この他の情報としては、「Flosta」での祝い花の受付が行なわれるほか、ABEMAによる有料配信も実施される。配信チケットは、通常価格が3,900円で、有料配信付き会場チケットの場合は3,000円となっている。

アップデート情報を公開

新たに「ブルームフェスティバルガチャ」を開催

【配信チケット価格など】

フェスティバルガチャが新しくなり、新たに「ブルームフェスティバルガチャ」が、6月30日12時より開催される。全てのキャラクターに「カラフルフェスティバル」限定メンバーが登場したため、フェス自体をアップデートしたいということから、リニューアルとなる。

なお、過去の「カラフルフェスティバル」登場メンバーも登場する。

【新たに「ブルームフェスティバルガチャ」を開催】

「ブルームフェスティバルガチャ」は、「カラフルフェスティバルガチャと同様に★4メンバーの出現率が2倍となる。新たに「ブルームフェスティバル限定メンバー」が登場するが、その限定メンバーは2種類のスキルを持つ「Wスキル」という特徴をもつ。その2種類のスキルはどちらも「ブルームフェスティバルスキル」という新スキルになるという。

ブルームフェスティバル限定メンバーは特訓前・特訓後で1種類ずつスキルを持ち、ライブで発動するスキルを、その2種類から選ぶことができる。1つ目のスキルは獲得時から使用できるが、2つ目スキルは特訓することで解放される。

なお、ブルームフェスティバル限定メンバーは、特訓に従来の素材に加え「願いの雫」×3が必要となる。

バーチャル・シンガーのキャラクターボーナスを変更

サブユニットを持たないバーチャル・シンガーのキャラクターボーナスが、15%から25%にアップとなる。

ボーナスミッションをグレードアップ

コンプリート報酬が選択式になり、ライブP×150P以外の報酬(クリスタル、想いのカケラ、バーチャルコインなど)も選んで受け取ることができるようになる。また、個別ミッション報酬にライブP×50に加え、クリスタル×10が追加となる。

スタンプ機能の改善

お気に入りスタンプを、3つのタブに拡張。1つのタブにつき20個までスタンプを設定できるタブが3つ追加され、合計60個のスタンプを設定できるようになる。ちなみに、各タブに名前を付けることも可能となっている。さらに、絞り込み機能も搭載される。

チアフルカーニバルイベントの安定化を目的としたテストイベントを開催

不具合が修正されるまで「チアフルカーニバルイベント」の開催は停止となる。その上で、「チアフルカーニバルイベント」の安定化を目的としたテストイベントが開催される。イベントとイベントの間で、短期間で実施され、期間中のみ有効なライブボーナスドリンクが配布され、同時に特別なラインナップの交換所が設置される。

実施について詳細は決まり次第、別途発表となる。開発としては「協力が必要なので、ぜひご参加いただきたい」としている。

追加楽曲情報を公開

今回は、5曲の楽曲が順次追加される。

1曲目は、「第2回プロセカULTIMATE」で採用された、cosMo@暴走Pの楽曲「ダイジョブですか?」で、バーチャル・シンガーver.が収録される。同曲はAPPENDも追加される。

2曲目は、ネギシャワーPさんの「メリーゴーラウンド」。こちらは「第21回楽曲コンテスト プロセカNEXT」で採用された楽曲で、バーチャル・シンガーver.が収録となる。

3曲目は、キノシタさんの楽曲「ポッピンキャンディ☆フィーバー!」。MORE MORE JUMP!による歌唱のセカイver.とバーチャル・シンガーver.が収録される。4曲目はyukkedoluceさんの「林檎売りの泡沫少女」。Leo/needによる歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.を収録。5曲目は、MARETUさんの「マインドブランド」。25時、ナイトコードで。歌唱のセカイver.と、バーチャル・シンガーver.が収録される。

また新たに、Giga×TeddyLoidさんがVivid BAD SQUADの楽曲を書き下ろしで提供することが明らかになった。また、ワンダフル☆オポチュニティ!さんが、ワンダーランズ×ショウタイムに書き下ろし楽曲を提供することとなった。

ゲーム関連情報を発表!!

「七夕2024ライブ」の開催決定

【Giga×TeddyLoid】【ワンダフル☆オポチュニティ!】

「七夕2024ライブ」が、7月7日と7月8日の2日間にわたって開催されることが決定した。25時、ナイトコードで。とバーチャル・シンガーによるライブとなる。バーチャルライブに参加すると、限定称号が手に入る。

次回「ワールドリンクイベント」はLeo/need。その後の一部予定も明らかに。

次回「ワールドリンクイベント」は、7月17日よりLeo/needが開催される。スケジュールは、7月17日20時より天馬咲希、7月20日20時より望月穂波、7月23日20時より日野森志歩、7月26日20時より星乃一歌。

その後の開催予定として、8月17日よりバーチャル・シンガーの「ワールドリンクイベント」が開催される。スケジュールは、8月17日20時より巡音ルカ、8月19日20時より鏡音リン、8月21日20時よりMEIKO、8月23日20時より鏡音レン、8月25日20時よりKAITO、8月27日20時より初音ミクとなっている。

「第9回ランクマッチ シーズン 2024 Summer」開催決定

「第9回ランクマッチ シーズン 2024 Summer」が、7月1日より開催される。シーズン報酬では、クリスタルとランクに応じた称号がもらえる。

難易度APPENDに3曲追加

難易度APPENDに、「泡沫未来」、「いかないで」、「YY」が追加される。

誕生日メンバーのバーチャルライブを開催

近日誕生日を迎えるメンバーを紹介。7月は、7月20日が草薙寧々の誕生日、7月26日が白石 杏の誕生日となっている。同日にはバーチャルライブが開催され、参加することで限定称号を得ることができる。さらにバーチャルショップで「HAPPY BIRTHDAYガチャ」が開催され、アイテムの販売が誕生日の0時より行なわれる。

ゲーム関連情報も盛りだくさん

「プロジェクトセカイ」に関する知識を競う「プロセカ全国統一テスト」

「プロジェクトセカイ」に関する知識を、全国のユーザーと競い合う「プロセカ全国統一テスト」だが、現在事前エントリーが行なわれている。

スケジュール的には、事前エントリーが7月2日11時59分まで、オンラインでの1次試験が7月6日19時より20時まで、オンラインでの2次試験が7月21日19時より20時まで、そして番組収録形式の最終試験が8月上旬に行なわれる予定となっている。

現在サイトにてプレテストが開催されているので、参加しいたい人はチェックしておくといいだろう。

「セカライ3rd」Blu-ray発売記念で地上波テレビ特番の放送が決定

「セカライ3rd」Blu-rayが発売されることを記念し、地上波テレビで特番が放送されることが決定した。関東エリアではTOYKO MXで6月29日22時より、関西エリアではサンテレビで7月2日25時より、それぞれ放送される。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」など各受賞作を一挙発表!

「楽曲コンテストプロセカNEXT」と「プロジェクトセカイ衣装デザインCP」の採用作品が発表となった。

「楽曲コンテストプロセカNEXT」受賞作を発表

「第22回一緒につくろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」の応募テーマは「チルい曲」。受賞楽曲は、マツシタレオさんの作品「彗星ノ銀河」と、吉田ヨシユキさんの「レイヤーノート」の2曲。MVのフルver.は、受賞者本人のYouTubeチャンネルやニコニコ動画にアップされているので、チェック頂きたい。

マツシタレオさん受賞コメント「初めまして!マツシタレオです。この度は『彗星ノ銀河』を採用いただき、誠に光栄です。人生の中で何かを諦めてした色んな悩みや後悔も忘れて、たまにほっと一息ついて、来るかどうかもわからない明日をただ待つだけの夜も悪くないのかな、なんて想いがこの歌に変わった気がします。プロセカを愛する皆様に、我が家のミクちゃんを温かく迎え入れていただけたら幸いです!」

吉田ヨシユキさん受賞コメント「ボカロ達と音楽を作っている吉田ヨシユキと申します! 採用の連絡を頂いた日の夜は興奮して全然チルできませんでした……それぐらい嬉しいです! この曲は足早に過ぎる日々にユルッと抗うイメージで作りました。秒針、ラジオ、心の声……色んなものを『レイヤー』した曲なので、プレイしながらその重なりを味わってチルくなって欲しいです」

「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」受賞作を発表

「第44回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の採用作品が発表となった。

今回のテーマは「ルームウェア」。女性用の採用作品は、井倉さんの作品「カフェモカ・ベア」。男性用の採用作品は、82さんの作品「おやすみぷらねっと」となった。

【女性用受賞作】

井倉さん受賞コメント「この度は採用ありがとうございます! この衣装は、部屋で暖かいカフェモカを飲みながらゆったりくつろぐ女の子たちをテーマにデザインしました。カフェモカの茶色から連想した熊のモチーフを衣装の各所に入れており、熊さんがイメージキャラクターの架空の部屋着ブランドで全身を統一した姿をイメージしています。ゲーム内に実装されるのを楽しみにしています!」

【男性用受賞作】

82受賞コメント「この度はご採用頂き誠にありがとうございます! まさか自分の作品がゲーム内で見られることになるとは夢にも思いませんでした! ルームウェアということで、小さい頃に寝る時に見た、天井に星を映し出すシアターが思い浮かび衣装に落とし込めないかと考えました。今から実装がとても楽しみです!」

また、佳作の受賞作も発表となった。女性用の佳作受賞作品は、petla'さんの作品「Rest ・ float time」、ふのこさんの作品「chill out at home」。男性用の佳作受賞作品は、furokiraiさんの作品「Sleepy Sheep」、もず。さんの作品「ねこねこげ~みんぐジャージ」の2作品。

現在、「第23回 一緒に作ろう!楽曲コンテストプロセカNEXT」と「第45回 一緒に作ろう!プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」の募集がそれぞれ行なわれている。「楽曲コンテストプロセカNEXT」のテーマは「ライブで盛り上がる曲」で、「プロジェクトセカイ衣装デザインキャンペーン」は「ブルゾン」がテーマとなっている。

