テレビ東京開局60周年特別企画「テレ東ミュージックフェス2024夏」が26日に放送され、名作アニメのオープニング曲メドレーにネットでは歓喜の声であふれた。

番組の後半に登場したのはロックバンド「FIELD OF VIEW」のボーカル・浅岡雄也と、ロックバンド「BAAD」。浅岡は「愛と勇気と夢と希望を持って歌いたい」と意気込み、テレビアニメ「ドラゴンボールGT」のOP曲「DAN DAN 心魅かれてく」と「突然」を熱唱。

BAADのボーカル・山田恭二はMCの「南海キャンディーズ」山里亮太から「バスケは好きですか?」と聞かれて「当時、仲間内でバスケチームを作っちゃうほど好きです」と振り返り、テレビアニメ「SLAM DUNK」のOP曲「君が好きだと叫びたい」を熱唱した。

このメドレーにネットでは「FIELD OF VIEW 浅岡さんとBAADが並んでるのは胸熱だわ」「懐かしすぎて震える」「浅岡さんからのBAAD 昔じゃあり得なかったな〜」「FIELD OF VIEWにBAADって懐かしすぎる」「テレビでFIELD OF VIEWとBAAD歌ってんじゃんアツ」「最高かよ」と歓喜する声があがった。