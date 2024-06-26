TWICE、幻想的空間で美デコルテ＆美脚見せ 女神級ビジュアルの日本オリジナルアルバム「DIVE」ジャケ写3種公開
【モデルプレス＝2024/06/26】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）が7月17日にリリースする自身5枚目となる日本オリジナルアルバム『DIVE』より、ジャケット写真が公開された。
【写真】TWICE、美デコルテ＆美脚披露
“いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる”と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループTWICEが、日本デビュー7周年を迎える2024年にリリースする自身5枚目の日本オリジナルアルバム、TWICE JAPAN 5th ALBUM『DIVE』。
今回リリースされる本作は、水をテーマにした作品となっており、日本デビュー7周年を迎え、沢山の夢を叶えてきたTWICEがここからまたさらなる進化を見せる為、新たなステージにDIVE（＝飛び込む）するをコンセプトに制作された自信作。公開されたジャケット写真では、幻想的な水の空間に佇む女神のような初回限定盤Aと、黒く煌めく水に腰掛ける初回限定盤B、光の中に存在する天使のような通常盤の計3種類が公開された。成長したグループの姿と、今後見せる新たな姿に胸が躍る写真に仕上がった。
また、同グループは今年の7月に大阪・ヤンマースタジアム長居（7月13日、7月14日）、東京・味の素スタジアム（7月20日、7月21日）神奈川・日産スタジアム（7月27日、7月28日）にて『TWICE 5TH WORLD TOUR &’READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を開催する。本公演で、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げる。（modelpress編集部）
CD収録曲（全形態共通）
10曲収録予定
・初回限定盤A【CD+DVD】
DVD収録予定内容：
『Hare Hare』Music Video
『Hare Hare』Music Video Making Movie
『DIVE』Jacket Shooting Making Movie
『DIVE』Jacket Member Making Video
ほか
※ビジュアル入りブックレット36P／スリーブケース仕様
※トレーディングカード1枚ランダム封入（初回限定盤A／初回限定盤B共通全20種）
※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
・初回限定盤B【CD】
特典内容：タトゥーシール／4-Cut Photo／透明トレカ1枚（集合）
※歌詞ブックレット20P／スリーブケース仕様
※トレーディングカード3枚ランダム封入（初回限定盤A／初回限定盤B共通全20種）
※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
・通常盤【CD】
※歌詞ブックレット16P
＜初回プレス分のみ＞
※トレーディングカード1枚ランダム封入（通常盤限定封入全10種）
※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
・ONCE JAPAN限定盤【CD】
※ビジュアル入りブックレット32P
※3×3折りポスター1枚封入
※トレーディングカード2枚ランダム封入（ONCE JAPAN限定盤封入限定セルフィートレーディングカード全9種）。
※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員のみ購入可能。
※本商品は数量限定、上限に達し次第受付終了。
・メンバーソロジャケット盤（全9形態）【CD】
＜各形態名＞
・NAYEON盤
・JEONGYEON盤
・MOMO盤
・SANA盤
・JIHYO盤
・MINA盤
・DAHYUN盤
・CHAEYOUNG盤
・TZUYU盤
※メンバーソロジャケット／ピクチャーレーベル仕様
※ビジュアル入りブックレット8P
※トレーディングカード2枚封入（メンバーソロジャケット盤限定封入セルフィートレーディングカード全5種※各メンバー5種ずつ）
※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入
＜注意＞
・ブックレットに歌詞の記載なし。
・ONCE JAPAN OFFICIAL SHOPでの販路限定販売。（ONCE JAPAN非会員でも購入可能）
・7th Anniversary Collection BOX【CD】
※777セット限定商品のため上限に達し次第受付終了。
特典内容
1.7周年記念BOX付
2.アルバムデザインミニクリアポーチ／透明トレカ9枚
3.ソロお見送り会で選択メンバーに必ず会える権利
※応募・登録用シリアルナンバー18枚封入（各メンバーソロ盤ごとに2枚封入）
※メンバーソロジャケット盤9形態セット商品
※メンバーソロ盤9種を収納した特製BOX仕様
＜注意＞
・CDは「メンバーソロジャケット盤」と同一。
・本商品は数量限定となり、上限に達し次第受付終了。
・ONCE JAPAN OFFICIAL SHOPでの販路限定販売。（ONCE JAPAN非会員でも購入可能）
2024年7月13日（土）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場15：30 開演17：30
2024年7月14日（日）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場15：00 開演17：00
2024年7月20日（土）東京・味の素スタジアム
開場16：00 開演18：00 ※追加公演
2024年7月21日（日）東京・味の素スタジアム
開場15：00 開演17：00 ※追加公演
2024年7月27日（土）神奈川・日産スタジアム
開場16：00 開演18：00
2024年7月28日（日）神奈川・日産スタジアム
開場15：00 開演17：00
※未就学児は入場不可。
※開場・開演時間は変更になる場合あり。
※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演の場合あり。
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【写真】TWICE、美デコルテ＆美脚披露
◆TWICE、日本オリジナルアルバム「DIVE」ジャケ写解禁
“いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる”と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループTWICEが、日本デビュー7周年を迎える2024年にリリースする自身5枚目の日本オリジナルアルバム、TWICE JAPAN 5th ALBUM『DIVE』。
また、同グループは今年の7月に大阪・ヤンマースタジアム長居（7月13日、7月14日）、東京・味の素スタジアム（7月20日、7月21日）神奈川・日産スタジアム（7月27日、7月28日）にて『TWICE 5TH WORLD TOUR &’READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を開催する。本公演で、“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げる。（modelpress編集部）
◆TWICE、日本オリジナルアルバム「DIVE」収録内容
CD収録曲（全形態共通）
10曲収録予定
・初回限定盤A【CD+DVD】
DVD収録予定内容：
『Hare Hare』Music Video
『Hare Hare』Music Video Making Movie
『DIVE』Jacket Shooting Making Movie
『DIVE』Jacket Member Making Video
ほか
※ビジュアル入りブックレット36P／スリーブケース仕様
※トレーディングカード1枚ランダム封入（初回限定盤A／初回限定盤B共通全20種）
※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
・初回限定盤B【CD】
特典内容：タトゥーシール／4-Cut Photo／透明トレカ1枚（集合）
※歌詞ブックレット20P／スリーブケース仕様
※トレーディングカード3枚ランダム封入（初回限定盤A／初回限定盤B共通全20種）
※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
・通常盤【CD】
※歌詞ブックレット16P
＜初回プレス分のみ＞
※トレーディングカード1枚ランダム封入（通常盤限定封入全10種）
※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
・ONCE JAPAN限定盤【CD】
※ビジュアル入りブックレット32P
※3×3折りポスター1枚封入
※トレーディングカード2枚ランダム封入（ONCE JAPAN限定盤封入限定セルフィートレーディングカード全9種）。
※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員のみ購入可能。
※本商品は数量限定、上限に達し次第受付終了。
・メンバーソロジャケット盤（全9形態）【CD】
＜各形態名＞
・NAYEON盤
・JEONGYEON盤
・MOMO盤
・SANA盤
・JIHYO盤
・MINA盤
・DAHYUN盤
・CHAEYOUNG盤
・TZUYU盤
※メンバーソロジャケット／ピクチャーレーベル仕様
※ビジュアル入りブックレット8P
※トレーディングカード2枚封入（メンバーソロジャケット盤限定封入セルフィートレーディングカード全5種※各メンバー5種ずつ）
※応募・登録用シリアルナンバー2枚封入
＜注意＞
・ブックレットに歌詞の記載なし。
・ONCE JAPAN OFFICIAL SHOPでの販路限定販売。（ONCE JAPAN非会員でも購入可能）
・7th Anniversary Collection BOX【CD】
※777セット限定商品のため上限に達し次第受付終了。
特典内容
1.7周年記念BOX付
2.アルバムデザインミニクリアポーチ／透明トレカ9枚
3.ソロお見送り会で選択メンバーに必ず会える権利
※応募・登録用シリアルナンバー18枚封入（各メンバーソロ盤ごとに2枚封入）
※メンバーソロジャケット盤9形態セット商品
※メンバーソロ盤9種を収納した特製BOX仕様
＜注意＞
・CDは「メンバーソロジャケット盤」と同一。
・本商品は数量限定となり、上限に達し次第受付終了。
・ONCE JAPAN OFFICIAL SHOPでの販路限定販売。（ONCE JAPAN非会員でも購入可能）
◆TWICE 5TH WORLD TOUR ’READY TO BE’ in JAPAN
2024年7月13日（土）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場15：30 開演17：30
2024年7月14日（日）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場15：00 開演17：00
2024年7月20日（土）東京・味の素スタジアム
開場16：00 開演18：00 ※追加公演
2024年7月21日（日）東京・味の素スタジアム
開場15：00 開演17：00 ※追加公演
2024年7月27日（土）神奈川・日産スタジアム
開場16：00 開演18：00
2024年7月28日（日）神奈川・日産スタジアム
開場15：00 開演17：00
※未就学児は入場不可。
※開場・開演時間は変更になる場合あり。
※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演の場合あり。
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