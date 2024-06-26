¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤¬¤Ä¤¤¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡ª¥Ï¥¤¥¹¥Ú¤¿¤Á¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡£´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤éÌó2Ç¯¡¢ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡ª
¥·¡¼¥º¥ó3¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÅìÂçÂ´¤«¤Ä¸µ´±Î½¤ÎºÍ½÷¡¦Éð°æ°¡¼ù¤µ¤ó¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é»Ï¤á¤¿¶õ¼ê¤Ï¹õÂÓ¤ÎÏÓÁ°¤È¤¤¤¦Â¿ºÌ¤Ê°ìÌÌ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡£ÃËÀ»²²Ã¼Ô15Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢Ã¯¤¬Èà½÷¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤«¤é¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥ºÏÀÁè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë3¿Í¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¡½¡½º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê°Ê²¼¡¢º£ÅÄ¡Ë
¡Ö·ÐÎò¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢¶á´ó¤êÆñ¤½¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯½÷À¤Ë»×¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´¶³Ð¤¬ÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡¡ÁÇÅ¨¤Ê·ëº§À¸³è¤òÁ÷¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¾î¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ä¤Í¡×
¡½¡½¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¶¶¡Ë
¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇàÃËÀ¿Ø¤Î¼å¤¤ÌÌ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤á¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¼å¤µ¤ò¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ°¦¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡¢Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¹¥´¶¤ò»ý¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·µÈÂ¼¡Ê°Ê²¼¡¢µÈÂ¼¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¹â³ØÎò¤ÊÊý¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÄÆ¬¤ÎÃæ¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡×¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¤¬Â·¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó3¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¿Í¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥í¡¼¥º¤òÅÏ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤â¤·¤¯¤Ï³§¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ»²²Ã¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¡½¡½µÈÂ¼
¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢Æñ¤·¤¤¡£¡Ê¤·¤Ð¤é¤¯Çº¤ó¤Ç¤«¤é¡ËËÍ¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¤Î¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤¯¤ÆÅÏ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×
¡½¡½º£ÅÄ
¡Ö²¶¤Ï¡¢ÈÓÌî¤µ¤ó¤ä¤Ê¡£Í¥¤·¤½¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Í¡×
¡½¡½¹â¶¶
¡Ö»ä¤ÏÇßÃ«¤µ¤ó¡ª¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¤Ê¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤«¤Ê¡£¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£ÅÄ
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Ï¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤½¤¦¤ä¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.comMC¿Ø¤¬»×¤¦¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¡½¡½º£ÅÄ
¡Ö»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¿Ø¤Ë¤â³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃË½÷Î¾Êý¤¬¿¿·õ¤ËÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¿§¡¹¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤¬¸ÍÏÇ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¹â¶¶
¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½µÈÂ¼
¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¿Í´Ö¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¹â¶¶
¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤¬±ó¤¤Â¸ºß¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¡£½÷À¤Ï¡¢°¡¼ù¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£ÅÄ
¡Ö¤³¤Î´¶¤¸¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¡½¡½¹â¶¶
¡ÖÃËÀ¿Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¿·õ¤À¤«¤é¤³¤½¤¹¤´¤¯ÎäÀÅ¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡£Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¿´¤¬¥Á¥¯¥Á¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¡×
¡½¡½µÈÂ¼
¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¿Ø¤ò½¸¤á¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£ÅÄ
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó1¡¢2¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£º£ºî¤«¤é¥Û¥ï¥¤¥È¥í¡¼¥º¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¿·¤·¤¤»î¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Information
¡Ø¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3
©2024 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
6·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þ¡¡Âè1ÏÃ¡ÝÂè4ÏÃ
7·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þ¡¡Âè5ÏÃ¡ÝÂè7ÏÃ
7·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þ¡¡Âè8ÏÃ¡ÝÂè9ÏÃ
¸ø¼° Twitter¡§@BachelorJapan
¸ø¼° Facebook¡§BachelorJapan
¸ø¼° Instagram¡§@bachelorjapan
ºîÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3TTMLKX
¢¨ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿¾ÂÈøæÆÊ¿¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô