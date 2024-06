5秒で燻製の最新ギアを初体験！kaze labo「煙頭smoke head」

kaze laboは、燻製の最新ギアを初体験できる「薫るキャンプイベントkaze labo CAMP」のチケット販売をクラウドファンディングサイトにて2024年6月30日(日)まで募集中です。

kaze labo「煙頭smoke head」

本体サイズ :直径 93mm×高さ 35mm 重さ:90g

桐箱のサイズ(外寸):W100×D100×H50

素材 :ウォールナット材

■クラウドファンディング立ち上げの背景

2021年にお酒に燻製の香りをつけるギアを製造販売しました。

手軽に持ち運べるコンパクトサイズな形状と、しっかりと薫香を楽しめるギアがコアなキャンパーの中で話題になりSNSなどの口コミで広がりました。

しかし、店舗を持たずECサイトのみでの販売のため、試す機会がなく「実際に使ってみたい」というお声をいただき、使って楽しさを知ってもらいたいという思いでイベントを開催するにいたりました。

まだまだこのコンパクトな燻製ギアは浸透しておらず、たくさんの方に見てもらいたい思いから、6月3日にクラウドファンディングでの募集を開始し、8日で目標金額を達成しました。

は6月30日までチケット販売を行っています。

■イベントと燻製ギアの特徴

*イベントの特徴

燻製と相性も良いジビエ料理の無料試食会を用意しています。

煙頭smoke headを使って自分で燻製したお酒を片手に、ジビエ料理を堪能してもらえます。

また、イベント開催中はバレルサウナが入り放題なので、お酒やつまみを燻製するだけじゃなく自分も蒸され、身も心も全身で煙に包まれるような感覚を味わえるイベントになっています。

*燻製ギアの特徴

通常、燻製といえば手間暇かけてじっくり作るものですが、煙頭smoke headは想像以上に簡単な作業で燻製の香り付けができます。

手のひらサイズの本体はグラスの上に置くとぴったりなサイズになっており、グラスの中にお酒やつまみを入れて本体を上に乗せ、頂上部の穴にウッドチップを入れバーナーで加熱する。

すると本体の下からグラスに向かって煙が流れ込み、お酒やつまみにチップの香りが移ります。

食べる直前に食べる分だけ香り付けするところも楽なので、焚き火を見ながら、ゆっくりとした時間を過ごすことができます。

自分時間を贅沢に過ごすことを知っているキャンパーのための商品となります。

■リターンについて

イベントチケットを購入された方にはクラウドファンディング限定オリジナルロックグラス付きとなります。

6,500円:イベントチケットのみのリータン

16,500円:イベントチケットと煙頭smoke headがセット

イベントには行けないけど、商品は気になる方向けのリターンも用意しています。

9,900円:煙頭smoke head(通常価格から30%OFF)

