SEQUENCEは、沖縄の国内最大級CLUB「epica OKINAWA」にて、DJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー「DRIP」を2024年6月28日(金)に開催します。

SEQUENCE HIP HOPパーティー「DRIP」

SEQUENCEは、沖縄の国内最大級CLUB「epica OKINAWA」にて、DJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー「DRIP」を2024年6月28日(金)に開催。

《「DRIP」について》

エピカ最大の集客を誇る毎週土曜日のパーティー、“THE WAVE”のサウンドもプロデュースするDJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー!

◇毎月第四金曜日開催「DRIP」

Music by DJ DANBO

名詞で「滴 (しずく)」、動詞で「滴る」などの意味を持つ英単語“DRIP”。

スラングで“DRIP”一語でジュエリーで着飾る、イケ散らかすなどの意味があるバッチリ着飾り最高のパーティーを楽しめます。

2024年6月28日 (毎月第四金曜日)

「DRIP」@epica OKINAWA

OPEN 9:00PM - 6:30AM

Music by DJ DANBO

(LADIES FREE ADMISSION & 3DRINKS)

<DJ DANBO プロフィール>

約20年のキャリアから構成されるグルーヴ、オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、ラテンやアフロビーツ、ハウスなどへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。

これまでに10ヵ国以上でツアーを組み国内屈指のインターナショナルDJである。

一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。

是非現場で体感して欲しい。

【JAPAN No.1 HIP HOP NIGHT CLUB】

毎週末は県内外から外国人まで1,000名以上も集客する、“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ”。

国内トップレベルのDJ勢による世界水準のサウンドと圧倒的なオーディエンスのエネルギーは、日本ではここでしか体感出来ない。

1フロア、320坪の中に、フロアに面した豪華VIP席から、高級カラオケ付き個室まで20席以上も完備した国内最大規模のナイトクラブ。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)

◯SNS Followr

女性入場無料 & 3ドリンク

U30うちなー男性入場無料 (平日)

24時までU30うちなー男性入場無料 (週末)

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

「epica OKINAWA」

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

TEL: 098-917-0729

URL:

トップページ

【epica OKINAWA, JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB.】

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post DJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー!SEQUENCE 「DRIP」 appeared first on Dtimes.