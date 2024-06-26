DJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー！SEQUENCE 「DRIP」
SEQUENCEは、沖縄の国内最大級CLUB「epica OKINAWA」にて、DJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー「DRIP」を2024年6月28日(金)に開催します。
SEQUENCE HIP HOPパーティー「DRIP」
SEQUENCEは、沖縄の国内最大級CLUB「epica OKINAWA」にて、DJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー「DRIP」を2024年6月28日(金)に開催。
《「DRIP」について》
エピカ最大の集客を誇る毎週土曜日のパーティー、“THE WAVE”のサウンドもプロデュースするDJ DANBOが仕掛けるHIP HOPパーティー！
◇毎月第四金曜日開催「DRIP」
Music by DJ DANBO
名詞で「滴 (しずく)」、動詞で「滴る」などの意味を持つ英単語“DRIP”。
スラングで“DRIP”一語でジュエリーで着飾る、イケ散らかすなどの意味があるバッチリ着飾り最高のパーティーを楽しめます。
2024年6月28日 (毎月第四金曜日)
「DRIP」@epica OKINAWA
OPEN 9:00PM - 6:30AM
Music by DJ DANBO
(LADIES FREE ADMISSION & 3DRINKS)
＜DJ DANBO プロフィール＞
約20年のキャリアから構成されるグルーヴ、オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、ラテンやアフロビーツ、ハウスなどへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。
これまでに10ヵ国以上でツアーを組み国内屈指のインターナショナルDJである。
一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。
是非現場で体感して欲しい。
【JAPAN No.1 HIP HOP NIGHT CLUB】
毎週末は県内外から外国人まで1,000名以上も集客する、“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ”。
国内トップレベルのDJ勢による世界水準のサウンドと圧倒的なオーディエンスのエネルギーは、日本ではここでしか体感出来ない。
1フロア、320坪の中に、フロアに面した豪華VIP席から、高級カラオケ付き個室まで20席以上も完備した国内最大規模のナイトクラブ。
【epica OKINAWA】
〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F
◇年中無休 OPEN - CLOSED
9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)
9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)
◯SNS Followr
女性入場無料 & 3ドリンク
U30うちなー男性入場無料 (平日)
24時までU30うちなー男性入場無料 (週末)
(イベント時は適用外になる場合があります。)
※18歳から入場可能
■VIP予約/お問い合わせ■
TEL：098-917-0729 (21:00〜)
070-3851-9056 (13:00〜)
「epica OKINAWA」
〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F
TEL： 098-917-0729
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【epica OKINAWA, JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB.】
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