イギリス発のクレイ・アニメーション『ひつじのショーン』が今注目のロックバンド 「羊文学」とコラボしたMVが2024年6月26日(水)20:00に羊文学公式YouTubeチャンネルで全世界に向けYouTubeプレミア公開される。また、柔らかなタッチが人気のイラストレーター深川優が制作したショーンと「羊文学」のメンバー、そして羊文学のグッズでも人気のバンド公式キャラクター「ひつじちゃん」が登場するオリジナルアートを使用したコラボグッズも、6月26日(水)12:00にZOZOTOWNにオープンした「ひつじのショーンショップ」で先行予約が始まっている。6月27日(木)からは同イラストを使用したLINE公式スタンプもリリースされた。

クレイアニメーション『ひつじのショーン』は、ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディ。母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。もともとショーンは、発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクター。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英)の放送が開始された。羊文学は、塩塚モエカ、河西ゆりか、フクダヒロアからなる、繊細ながらも力強いサウンドが特徴のオルタナティブロックバンド。2020年8月19日にF.C.L.S.(ソニー・ミュージックレーベルズ)よりメジャーデビュー。2022年リリースのアルバム『our hope』が、第15回CDショップ大賞2023大賞<青>を受賞。近作はTVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」EDテーマ『more than words』など。2024年の6月6日(木)「ひつじの日」に、人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている「ひつじ」同士、ジャンルの垣根を超えた「羊文学」と『ひつじのショーン』のコラボレーションが実現。配信された楽曲がAmazon Music邦楽ロック部門トレンドチャートで第2位(6月10日付)にランクイン、SNSでも「まさかの共演!」と世界中のファンから注目を集めた同コラボレーションで、6月26日(水)より待望のMVが公開される。MVの舞台は、深川優によるオリジナルアートがベースとなった特別な世界観。どこか退屈そうな「羊文学」のモエカ、ゆりか、ヒロアのもとへ、偶然迷い込んだショーンは、メンバーと楽器に興味深々。いたずら好きのショーンがギターに触れると、3人の心にも変化が現れる様子を描いている。「羊文学」と『ひつじのショーン』という、ジャンルの垣根を超えた両者が、どんな「夢の共演」を果たすのか。特別なMVを是非6月26日(水)20:00のYouTubeプレミア公開でお楽しみいただきたい。また「羊文学」とアードマン・アニメーションズからMV公開にあたって、コメントも到着した。<羊文学 MV公開コメント>コラボアートを描いてくださった深川さんの世界に入り込んで、いつもの羊文学とは少し違ったかわいい世界観でお送りできるかと思います。ショーンが人間と共演するのは史上初ということで、このMVも全世界で公開されるのでとても光栄です。楽曲を聴いてからこのMVを観たら、また違った世界観や印象が与えられると思うので、ぜひご覧ください。<アードマン・アニメーションズ MV公開コメント>世界中のファンが、新曲と楽しくて新しいスタイルのショーンのMVを喜んでくれると確信しています。唯一無二の素晴らしいイラストスタイルで素敵な世界観をつくり出してくださった深川優氏をはじめ、今までにないユニークなショーンをプロデュースしてくれた素晴らしいパートナーたちによって実現することができました。コラボレーションのアイデアが生まれてから作品発表に至るまで、この特別なプロジェクトに参加できて本当に嬉しいです。イラストレーター深川優によって描かれた本コラボレーションのオリジナルアートを使用したコラボグッズ(約30種)は、2024年6月26日(水)12:00からZOZOTOWNでオープンする「ひつじのショーンショップ」で先行予約中。さらに、ZOZOTOWNでのオープンを記念して、各150個限定で福袋(オリジナルトート付き4点セット)も配布される。また、人気の「ティミーシリーズ」を購入すると先着100名にオリジナルの巾着もプレゼントされる。深川優のオリジナルイラストがメッセージを彩るLINE公式スタンプも2024年6月27日(木)から登場。今回のコラボに関しては、特設サイトで随時最新情報を更新中とのこと。羊×ひつじのふわふわ感あふれる楽曲やグッズをぜひお楽しみいただきたい。SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2024