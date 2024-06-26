¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀµÌÚÃÒÌé¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¡ÌøÄ®Ã£¡¢×¢úóÎ´ÂÀ¤È¡Ö·Ä±þ»°·»Äï¡×¤¬°ÂÂÇ¤½¤í¤¤Æ§¤ß
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2ÈÖ¼ê¡¦µÈÅÄµ±À±¤Î½éµå¿¿¤Ã¤¹¤°¤òº¸Á°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£»°Áö¶áÆ£¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢½é²ó°ÊÍè¤Îµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï6ÈÖÌøÄ®Ã£¡¢7ÈÖÀµÌÚ¡¢8ÈÖ×¢荑Î´ÂÀ¤È¡Ö·Ä±þ»°·»Äï¡×¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¹À¥¤¬2²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢ÌøÄ®¤Ï¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¢ÀµÌÚ¤âÅ¬»þÂÇ¤È3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£