Â¹¶½Ì±Áª¼ê¤ÎÉã¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¡¡´Ú¹ñ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼ÂÎÈ³¤«
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï26Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆ±¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢Â¹¶½Ì±Áª¼ê¤ÎÉã¡¢Â¹ÍºÀ¯»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢Â¹»á¤È¥³¡¼¥Á2¿Í¤¬¡¢Áª¼ê¤é¤ËË½¸À¤äÂÎÈ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ»ùÆ¸Ê¡»ãË¡¤Î»ùÆ¸µÔÂÔÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Â¹»á¤ÏÎþ¹ç¤ËÂÐ¤·¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Îþ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áª¼êÂ¦¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç3·î¤Ë²Æì¤Ø±óÀ¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ë½¸À¤äÂÎÈ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸¶·Ù»¡Ä£¤¬4·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£