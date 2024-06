山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。6月24日(月)の放送は、シンガーソングライターの十明(とあか)さんをゲストに迎えお送りしました。

(左から)パーソナリティの山崎怜奈、十明さん



十明さんといえば、2022年に公開されたアニメーション映画「すずめの戸締まり」で、新海誠監督とRADWIMPSの心をつかみ、主題歌「すずめ」のボーカリストに抜擢されたことが大きな話題となりました。そこでれなちが、主題歌を担当するまでの経緯について伺うと、「TikTokで弾き語りの動画を投稿していたら、それをスタッフの方がみつけてくださって、そこからオーディションに参加して……という流れでした」と振り返ります。また、実際にオファーが届いたときの心境については、「“たくさんの人に聴いてほしいな”と思っていたけど、こういう機会を狙って(動画をあげて)いたとかではなかったので、すごくビックリしました。最初は“詐欺かな?”と思って結構ビビっていたんですけど、詐欺じゃなくて良かったです」と笑います。また今年は、RADWIMPSが開催したワールドツアー「RADWIMPS WORLD TOUR 2024 “The way you yawn, and the outcry of Peace”」の中南米、アジアの海外公演と、ツアーファイナル金沢公演にもゲスト参加。そこで、ツアー中の印象に残った出来事を聞いてみると「それぞれ都市の空気感があって、(都市によって)お客さんの反応も全然違いました。あとは景色も美しかったですし、食べ物もおいしくて、個人的にめちゃめちゃおいしかったのは、タイのマッサマンカレーですね。初めて食べたんですけど、すごくおいしくてハマっちゃいました!」と話していました。そんな十明さんは、6月7日(金)に新曲「夜明けのあなたへ」を配信リリース。同曲は現在公開中の映画「違国日記」のインスパイアソングとなっていますが、十明さんは、もともと原作漫画の大ファンだそうで、「漫画も映画もすごく良くて、漫画は何度読んでも泣いちゃいますし、映画も何回観ても涙腺がボロボロになると思います!」と熱弁します。また、楽曲制作にあたっては「この曲をどういう目線で作ろうかと悩んでいたんですけど、改めて映画を観たときに“自分が言いたいことは、すごくシンプルなことなんだ”と思って。その気付きが自分自身の成長にもつながりました」と振り返っていました。最後に、今回の番組テーマ“おうち時間の過ごし方”について聞いてみると、十明さんはよく本を読んで過ごすそうで、「小説とか漫画に気持ちを動かされることが多くて、そういうところから(曲作りの)インスピレーションを受けているのかなと思います」と語っていました。<番組概要>番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。放送日時:毎週月〜木曜 13:00〜14:55パーソナリティ:山崎怜奈